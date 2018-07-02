Избили, но не задержали: фанат отпраздновал победу сборной России на крыше полицейской машины

В Воронеже фанат сборной России бурно отпраздновал победу своей сборной в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Мужчина вылез на крышу полицейской машины и начал там подпрыгивать.

После этого из машины вышли двое людей в форме и начали бить фаната дубинками.

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На кадрах видно, как сначала люди, которые проходили мимо, приветствуют действия фана и аплодируют ему. Когда же за мужчину с дубинками взялись силовики, прохожие спешат скрыться с места инцидента.

К слову, представители российских правоохранительных органов открестились от участия в этом инциденте. Вероятно, что фаната избивали сотрудники Росгвардии, чья форма отличается от полицейской только нашивками.

Драка с участием российской полиции после матча Россия – Испания: