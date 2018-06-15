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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Избиратели хотят, чтобы в Украине была любящая мать, – эксперт об участии Тимошенко в выборах

74 Читати новину українською
Виктор Таран
Виктор Таран / rpr.org.ua

Успешность Юлии Тимошенко – это вопрос, на который нельзя найти ответ, поэтому надо искать рациональный вариант.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал глава Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

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"В рациональном есть действительно часть населения, которые любят Юлию Тимошенко и это накладывается на фактор украинского избирателя, которые хотят, чтобы была любящая мать, которая будет о них заботиться, защищать и оберегать", – отметил Виктор Таран.

По его словам, Юлия Владимировна этот образ всегда использовала и если вспомнить ее кампании, то она работает, она защищает, она сделает и будет бороться за справедливость и тому подобное. Тимошенко постоянно это эксплуатирует.

Это хорошо влияет на общество, что кто-то сделает все за них,
– отметил председатель Центра политических студий и аналитики.

Таран добавил, что если даже посмотреть по структуре электората, то мы можем увидеть, что меньше голосуют представители молодого поколения, а вот старшее поколение, еще из СССР – это избиратель Тимошенко.

Теги: Юлия Тимошенко Новости Украины Новости политики ВО Батьківщина
Источник: 24 Канал
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