Избирательное дерби за Харьков

"Да, конфликты есть и достаточно серьезные". Таким лаконичным, впрочем, довольно четким был ответ одного из чиновников президентской администрации на наш вопрос относительно недоразумений между гарантом Конституции и главой его администрации.

Вопрос возник не на пустом месте. Дело в том, что на днях из Администрации Президента (АП) произошла утечка информации. В частности, речь шла о том, что пока Петр Порошенко ездит по стране с томос-туром, глава его администрации Игорь Райнин проводит активную тактически-стратегическую избирательную подготовку.

Один из недавних эпизодов этой самой подготовки – выражение сомнения из уст господина Райнина относительно шансов переизбрания Петра Алексеевича на второй срок. Глава АП, ссылаясь на социологию, якобы предложил подчиненным сконцентрировать усилия (прежде всего, информационные) с прицелом на парламентские выборы. Поговаривают, что Райнин даже выступил с инициативой создать новую партию специально "под выборы", или по крайней мере, сменить вывеску БПП, рейтинг которого оставляет желать лучшего. К слову, на данный момент фракционная сборная имени Петра Порошенко является самой многочисленной (135 нардепов) в Верховной Раде.



Глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин / Детектор медиа

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В окружении действующего главы государства говорят, что когда Петр Порошенко узнал об избирательной сверхактивность главе АП, назвал его не иначе как предателем и высказался за его отставку. Но наши источники на Банковой уверяют, что Райнін сам написал заявление на увольнение еще задолго до этого скандала.

Пусть там как, но в окружении Петра Порошенко говорят, что окончательного решения по Игорю Райніну президент еще не принял, мол, сейчас он с головой погрузился в так называемый "томос-тур по Украине".

Пока глава государства ездит по городам и городишкам, Райнин, который является выходцем из Харькова, готовится к битве за место под парламентским солнцем именно на мажоритарных округах в "первой столице". И конкурирует он на этой ниве с действующим мэром Харькова Геннадием Кернесом. Вполне логично, что и харьковский градоначальник, и действующий глава президентской администрации хотят иметь "своих в доску" людей в Верховной Раде следующего созыва. К слову, кандидаты от партии "Возрождение", в которую входит Геннадий Кернес, в ходе выборов 2014 года победили в 8 из 14-ти округов в Харькове и области. Нужно быть наивным, чтобы поверить в то, что "аппетиты" этой политической силы, за которой стоит одиозный экс-регионал Виталий Хомутынник, уменьшились. Разве что наоборот.

И вот тут наступает самый интересный поворот, который пересекается с президентской избирательной кампанией. Дело в том, что Геннадий Кернес публично поддерживает на выборах действующего главу государства: "За какого президента голосовал бы Кернес? Я могу сказать. За Порошенко. Почему? Потому что он прилагал немало усилий, чтобы в Харькове было финансирование метрополитена, чтобы в Харькове было финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Мирового банка ... и к вопросам, связанным с децентрализацией, улучшением межбюджетных отношений".

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Подобного рода комплиментарные месседжи, адресованные Петру Порошенко, из уст Кернеса звучат периодически. Но вопрос, удастся ли действительно популярному в Харьковской области Кернесу конвертировать свои рейтинги в рейтинги Петра Алексеевича, – открытый. Не секрет, что уровень поддержки действующего президента в этом регионе, скажем так, не лучший.

Между прочим, соглашается с этим и сам мэр Харькова. В частности, в ходе недавней пресс-конференции он заявил буквально следующее:

Петр Порошенко – не лидер в Харькове в соцопросах. Но я еще раз подчеркиваю, что мы получили гарантии, которые дают нам возможность реализовать те обещания, выполнения которых харьковчане ждут десятилетиями. Это строительство метро, многофункциональный комплекс по переработке твердых бытовых отходов и строительство нового полигона.

Судите сами, какую абракадабру мы получили сегодня. Итак, Кернес поддерживает Порошенко, а руководитель АП Райнин – Авакова, который, по слухам, поддерживает кандидата в президенты Тимошенко.

На данный момент ситуация складывается таким образом. В одном из своих последних интервью Геннадий Кернес сказал, что очень давно не общался с Игорем Райниным (случайно ли?). Вместе с тем, он подтвердил, что выдвижение на одном из "козырных" мажоритарных округов нардепа от БПП Грановского – это его инициатива, "так как он имеет большое влияние". Очень интересный момент: Александр Грановский будет баллотироваться по Киевскому району – единственному на прошлых выборах в Харькове, где ставленник Геннадия Кернеса Владимир Скоробагач проиграл (а победил Александр Кирш, представитель "Народного фронта", близкий к главе МВД Арсена Авакова). Скоробагач, с которым "рассчитались" должностью заместителя председателя Харьковского облсовета, баллотироваться, говорят, больше не будет, и соревноваться господин Грановский будет, скорее всего, именно с Киршем.

Народный депутат от БПП Александр Грановский / Фото из открытых источников

Нардеп из БПП Сергей Лещенко, который находится во внутренней фракционной оппозиции, отмечает следующее:

Крайне сложно найти более абсурдный тандем, чем Порошенко – Кернес, ведь именно Кернес был верным соратником Януковича, его политической, бизнесовой и силовой опорой в Харькове, а Порошенко приходил к власти с лозунгами наказания всех, кто был причастен к "преступной власти" Януковича. Впрочем, сложно было бы ожидать другого после того, как летом 2018 года решением Полтавского суда прямо в зале заседаний было закрыто уголовное дело по обвинению Кернеса в избиении людей. Дело закрыли из-за неявки подчиненных Юрию Луценко прокуроров, а Луценко – кум Порошенко.

...а тем временем в Харькове активно обсуждают новогодне-рождественские поздравительные открытки для харьковчан с автографами президента и мэра города. С открытками, правда, вышел небольшой конфуз: на фото, которые использовали для создания открыток, изображена харьковская площадь Свободы с памятником Ленину, который снесли еще пять лет назад. Вперед, в прошлое?

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