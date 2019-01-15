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      Александр Гаврутенко

      Избирательные участки в России: а зачем?

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      ЦИК решил закрыть избирательные участки в РФ
      ЦИК решил закрыть избирательные участки в РФ / Фото из открытых источников

      Нужно понимать, что избирательные участки на территории другой страны – это не тоже самое, что участок в сельском клубе для 500 избирателей.

      Первое. К примеру, ликвидированные в РФ участки каждый охватывал территории 20-30 субъектов федерации: областей, краев, республик – протяженностью в несколько тысяч километров и в несколько сот тысяч избирателей. Поэтому логистически, перенос участка, скажем, из Ростова в Тбилиси, или из Екатеринбурга и Новороссийска в Астану ничего существенно не меняет.

      Второе. У власти кроме организации выборов есть и другие задачи, к примеру, обеспечить безопасность своим гражданам за рубежом. И очевидно, что вторая обязанность более приоритетная. И там, где это одновременно обеспечить не представляется возможным, необходимо чем-то жертвовать или искать компромиссное решение. И такое решение найдено.

      И третье. Итогом такого решения будет или уже стала волна информационной атаки от "доброжелателей" и "защитников" прав украинцев из страны-агрессора и сомнительный пиар ее представителей внутри страны на судебных исках, которые, как известно, уже отклонены. На ход избирательной кампании и на результаты выборов такое решение никак не повлияет.

      Читайте также: Накопительная система пенсий: что делать и почему это важно?

      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Украина – Россия Публикации Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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