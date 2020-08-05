Из-за того, что Центральная избирательная комиссия разрешила избирателям онлайн менять место голосования, появился легальный механизм так называемого "туризма". Избирателей могут свозить в определенные города, чтобы повлиять на ход голосования.

Уже сейчас в Комитете избирателей Украины заметили нехарактерный скачок со сменой адреса избирателей. Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает 24 канал.

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В зоне риска сегодня находятся городка и объединенные общины, расположенные рядом с крупными городами. Также на грани риска – курортные территории с дорогой землей, где выгодно иметь влияние на местную власть ради коррупции.

Аномально большое количество смены избирательных адресов уже наблюдают:

в селе Фонтанка возле Одессы

курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области, входящем в залив.

Это фактически легальная схема избирательного туризма. Поэтому, если мы увидим автобус с киевскими студентами, которые будут курсировать, в районе Конча-Заспы, Боярки или Вышгорода в нас не должно быть удивлений. Это легальная схема,

– отметил Кошель.

Сейчас уже ничего изменить нельзя, поскольку избирательный кодекс вступил в действие. Остается только обращаться в Министерство внутренних дел, чтобы они активно отслеживали такие течения, отмечает Кошель.

ЦИК уже обратилась в полицию

Тем временем Центральная избирательная комиссия уже обратилась в полицию в связи с выявлением значительного количества изменений избирательных адресов в Одесской области, сообщает Интерфакс-Украина.

При том обращение касается уже выше упомянутых курортных районов: территории Каролино-Бугаза (Белгород-Днестровский район), Малиновской поселкового и Фонтанской сельской территориальных общин Одесской области.

Суммарное количество поданных заявлений об изменении места голосования составляет более 86% от общего количества обращений, удовлетворенных органами ведения Реестра, осуществляют свои полномочия на территории Одесской области,

– добавили в ЦИК.