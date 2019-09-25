Избран новый глава МВФ: что о ней известно

Директором Международного валютного фонда на пять лет избран кандидат от Евросоюза Кристалина Георгиева. Представительница Болгарии ранее была членом Еврокомиссии, а до недавнего времени – исполнительным директором Всемирного банка.

Георгиева станет первой в истории МВФ руководительницей из страны с развивающейся экономикой, сообщается на сайте фонда. Она вступит в должность с 1 октября.

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Отметим, что в начале сентября Совет управляющих МВФ снял возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. До этого председателем фонда не могло стать лицо в возрасте 65 лет и старше. Избранный директор не мог продолжать работу после 70-летия. Сняв возрастные ограничения, МВФ открыл дорогу к должности 66-летней Георгиевой.

Пост директора-распорядителя МВФ стал вакантным после того, как Кристин Лагард сложила с себя полномочия после выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполнял первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.

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Что известно о новой главе МВФ?

65-летняя Кристалина Георгиева – главный исполнительный директор Всемирного банка с января 2017 года. С 1 февраля по 8 апреля 2019 года она была временным президентом группы Всемирного банка. Начиная с 2010 года работала в Европейской комиссии, комиссаром по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагирования на кризисы. Впоследствии вице-президентом по вопросам бюджета и человеческих ресурсов.



Георгиева имеет степень кандидата экономических наук и магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.



В сентябре 2016 правительство Болгарии выдвигало Кристалину Георгиеву на пост генсека ООН.