Печерский райсуд Киева 4 августа должен был избрать меру пресечения Сухробу Каримову, угрожавшему взорвать отделение "Универсал Банка" в Киеве. Сторона защиты объявила об отводе судьи, поэтому заседание перенесли на завтра.

Рассмотрение об избрании меры пресечения перенесли из-за того, что часть документов нужно перевести на русский язык для того, чтобы киевский террорист мог ознакомиться со всей информацией. Об этом сообщает 24 канал.

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Сейчас злоумышленника доставили в изолятор Службы безопасности Украины, где он и будет находиться до завтрашнего заседания.

Прокурор подчеркнул, что в связи с тем, какие будут экспертные решения относительно вменяемости Сухроба Каримова, будет зависеть и срок, который ему объявят. Максимальный срок – это заключение до 10 лет.

Прокурор Александр Жила сообщил, что сторона обвинения требовала взятия под стражу подозреваемого без возможности залога. В то же время сторона защиты подала ряд ходатайств.

В связи с неудовлетворением их, а именно прежде всего ходатайством о переводе на русский язык ряда документов, предоставленных подозреваемому, защита заявила отвод, который поддержал подозреваемый Каримов,

– отметил прокурор.

Известно, что защита Сухробу Каримову предоставлена от государства, то есть, бесплатно. Со слов прокурора подозреваемый ведет себя спокойно и продолжает называть себя "святым духом".

Захват отделения банка в Киеве: что известно

Инцидент произошел днем 3 августа в помещении "Универсал банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве.

Около 12:00 туда пришел мужчина, который угрожал взорвать взрывчатку. Он попросил вызвать полицию, а людям разрешил выйти. Добровольно с ним осталась руководитель отделения банка.

Впоследствии стало известна личность террориста. Это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Он имел оформленный вид на жительство в Украине.

Требованием злоумышленника была встреча со СМИ.

После встречи с журналистами начались и политические требования. В частности, он требовал "убить" российского президента Владимира Путина.

Правоохранители взяли штурмом помещение банка, освободили заложницу и схватили террориста.

Сухробу Каримову объявили о подозрении. Сейчас следствие пытается установить мотивы совершения преступления.

​Суд избирал меру пресечения киевскому террористу: Видео 24 канала