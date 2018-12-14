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      Избрание предстоятеля Единой поместной церкви: в Соборе примут участие 30 представителей УПЦ МП

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      Избрание предстоятеля Единой поместной церкви
      Избрание предстоятеля Единой поместной церкви / Фото из открытых источников

      В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве состоится избрание предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Главы Украинской православной церкви будут выбирать в два тура, пишет "Украинская правда" со ссылкой на организаторов собора.

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      От Украинской православной церкви Киевского патриархата будет 126 делегатов, среди которых 42 архиереи, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину.

      От Украинской автокефальной православной церкви участие подтвердили 12 епископов, и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть это 36 делегатов.

      От Московского патриархата оикують 10 епископов, и каждый со священником и мирянином. В целом – 30 человек.

      В Объединительном соборе должны принять участие 192 участника – 64 архиерея, 64 священника и 64 миряна.

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      Тайное голосование по предстоятеля будет проходить в два тура. В первом – рейтинговое. Во второй тур выйдут трое кандидатов с наибольшим количеством голосов. Из них и выберут предстоятеля.

      К слову, в Объединительном соборе примут участие президент Украины Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

      Собор должен начаться с короткой обедни в 10 утра, затем выступит президент и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.

      Напомним, в четверг, 13 декабря, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко сообщил об успешном предотвращении провокаций накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Акции против предоставления автокефалии Украинской православной церкви планировали провести 13 и 14 декабря, а в день Собора – крестные ходы в разных городах страны. Во время этих событий и планировали провокации. Все же в Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что не будут препятствовать проведению Объединительного собора по созданию Единой поместной Православной Церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ НАКАНУНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА УПЦ: ХРОНИКА

      Теги: Новости Украины УПЦ МП УПЦ КП Единая поместная церковь Томос Религия
      Источник: 24 Канал
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