Избыточный вес человека тесно связан с нехваткой витамина D, – ученые

Ученые из Нидерландов заявили, что людям с избыточным весом нужно следить за концентрацией витамина D в крови.

Голландские ученые привлекли к исследованиям людей с лишним весом в возрасте от 45 до 65 лет, передает Мaximum.

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Исследователи оценили объем жировых отложений и уровень витамина D у каждого добровольца. В результате выяснилось, что в наиболее пышнотелых людей количество этого витамина значительно ниже.

В частности, отложения абдоминального жира в области живота у мужчин чаще всего связаны с дефицитом витамина D. Однако ученые пока не могут объяснить – чем это обусловлено.

Ученые отмечают, что людям, которые имеют склонность к полноте или ожирению, стоит задуматься над потреблением витамина D – важно следить за его концентрацией в крови.

Поскольку наибольшую пользу получения этого витамина дает солнце, полным людям рекомендуют летом в солнечную погоду не прятаться в тени.