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Избыток какого вещества вызывает сердечную недостаточность: ответ ученых

177 Читати новину українською
Избыток белка у мужчин вызывает сердечную недостаточность
Избыток белка у мужчин вызывает сердечную недостаточность / tomadieta.com

Ученые из Финляндии в ходе исследования установили, что избыток белка в рационе мужчины провоцирует развитие сердечной недостаточности.

Проблемы также возникают у людей, которые получают белок из мяса и молочной продукции, информирует Circulation: Heart Failure.

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Всего в эксперименте приняли участие более 2,5 тысяч мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. Ученые разделили всех на группы по потреблению белка в рационе – от 78 до 109 граммов на день. Исследование, которое длилось 22 года, выявило сердечную недостаточность у 330 участников.

По данным ученых, те, кто употребляли наибольшее количество белка, имели на 33% больший риск развития заболевания по сравнению с теми, кто потреблял это вещество меньше всего.

В полтора раза чаще возникали проблемы с сердцем у тех, кто употреблял мясо и молочную продукцию.

К тому же, ученые не установили, может ли сокращение потребления белка предотвратить сердечные заболевания.

Напомним, что исследователи из Гронингенского университета в Нидерландах установили, что потребление в большом количестве белка снижает риск сердечной недостаточности и продлевает жизнь.

Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания исследования
Источник: 24 Канал
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