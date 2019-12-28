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      Издание Кривецкого публикует фейковые новости о рэкете на Львовщине

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      Игорь Кривецкий / Фото из открытых источников

      Издание "Вголос", которым владеет бывший нардеп от "Свободы" и львовский бизнесмен, Игорь Кривецкий, очередной раз опубликовало фейковую новость. Журналисты издания убеждают, что глава Нацполиции Львовской области, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", Василий Виконский, якобы требует от местных предпринимателей платить ежемесячную дань.

      Ссылается издание на жалобы бизнесменов Львова и области.

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      "Предприниматели сообщают, что в их офисы начали приезжать так называемые "посланцы" от Виконского с требованием отдать часть бизнеса и ежемесячно платить дань. Рэкетиры заранее фабрикуют уголовные дела против этих бизнесменов и пугают тюремным заключением в случае отказа давать "откат", – пишет издание.

      Также издание Кривецкого убеждает, что Василия Виконского скоро отправят в отставку и, предвидя это, он пытается максимально "отработать" деньги, которые заплатил за назначение на эту должность. Кроме того, ресурс распространяет фейки, что получить должность главы Нацполиции Львовской области Василию Виконскому якобы помог один из самых скандальных правоохранителей – бывший заместитель главы МВД Сергей Чеботарь. А заплатил он ему за это якобы 800 тысяч долларов.

      Заметим, что не впервые издание "Вголос" публикует новости такого плана, вероятно, защищая бизнес-интересы своего владельца.

      Судя по событиям, которые происходят на Львовщине, можно сделать вывод, что здесь, наконец, появился руководитель полиции, который взялся за наведение порядка прежде всего с бандформированиями. Последние же маскируются под так называемых "волонтеров" и "ветеранов", и в то же время терроризируют регион.

      К слову, Кривецкого в криминальных кругах знают как "Пупс".

      Голос, рекет, Віконський, Кривецький
      Новость о рэкете на Львовщине от издания "Вголос"

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты СМИ Новости Львова
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