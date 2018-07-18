Издание Rolling Stone назвало 50 лучших комедий XXI века

Именитый журнал Rolling Stone составил рейтинг из 50 лучших комедий, которые выходили на телеэкраны еще с 2000-х годов. В них вошли такие легендарные ленты как "Залечь на дно в Брюгге" Мартина Макдонаха, "девичник в Вегасе" Пола Фейга и другие.

Рейтинг фильмов формировали на основе опроса зрителей издания, среди тройки победителей выбрали фильмы "Победители шоу" (2000) Кристофера Геста, "В петле" (2009) Армандо Януччи и "девичник в Вегасе" (2011) Пола Фейга. Читайте также: Американский журнал Rolling Stone назвал лучшую песню от начала ХХІ века В первую десятку фаворитов также вошли такие ленты как "Сводные братья" (2008) Адама Маккея, "Идиократия" (2007) Майка Джаджа, "Любовь, сбивающую с ног" (2002) Пола Томаса Андерсона, "Тони Эрдманн" (2016) Марен Аде, "Зомби по имени Шон" (2004) Эдгара Райта, "Сорокалетний девственник" (2005) Джадда Апатоу и "Жизнь за кадром" (2002) Дэвида Мемет. "Победители шоу" (2000): смотреть видео трейлер онлайн "У петлі" (2009): дивитись відео трейлеру онлайн "Девичник в Вегасе" (2011): смотреть видео трейлер онлайн С полным списком лучших комедий можно ознакомиться на сайте Rolling Stone.