Издательство "Наш формат" не будет сотрудничать с магазинами, продающими их книги на русском

"Наш формат" сообщил, что с 16 января больше не будет сотрудничать с интернет-магазинами, которые продают в русском переводе те же книги, которые издательство издало на украинском. Мол, этот вопрос является очень важным в условиях российской агрессии против Украины.

Ситуация с угрозой украинской книге русскоязычными изданиями обостряется, поэтому мы заняли категорическую позицию в этом вопросе, отмечает издательство "Наш формат" в своем фейсбуке.

К слову: В России переживают, что в Украине не останется русскоязычных детей

В то время, когда Российская Федерация ведет войну против нашей страны, такое решение является стратегически необходимым для развития Украины,

– заверили в издательстве.

Перед этим за три недели издательство обратилось к интернет-магазинам, которые являются его партнерами, с просьбой убрать русскоязычные книги, переводы которых оно сделало на украинском.

В четверг, 16 января, "Наш формат" сообщил всем магазинам, которые не откликнулись на просьбу о том, чтобы они убрали книги издательства со своей продажи. По меньшей мере, до изменения позиции магазинов.

Еще с одним интернет-магазином еще продолжаются переговоры.

Что известно об издательстве "Наш формат"?"Наш формат" – украинское издательство, которое специализируется на нехудожественной литературе. В частности, оно выдает украинский перевод мировых бестселлеров о бизнесе, саморазвитии, экономике, психологии, а также биографии и мемуары.



Среди самых популярных переводов "Нашего формата" – "Чому нації занепадають" Аджмоглу и Робинсона, "Стартап за 100 доларів" Гильбо, а также "Моє життя та робота" Форда.