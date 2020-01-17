19:24
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      Издательство "Наш формат" не будет сотрудничать с магазинами, продающими их книги на русском

      38 Читати новину українською
      Издательство "Наш формат" отмечает важность украинской книги в условиях российской агрессии / censor.net.ua

      "Наш формат" сообщил, что с 16 января больше не будет сотрудничать с интернет-магазинами, которые продают в русском переводе те же книги, которые издательство издало на украинском. Мол, этот вопрос является очень важным в условиях российской агрессии против Украины.

      Ситуация с угрозой украинской книге русскоязычными изданиями обостряется, поэтому мы заняли категорическую позицию в этом вопросе, отмечает издательство "Наш формат" в своем фейсбуке.

      К слову: В России переживают, что в Украине не останется русскоязычных детей

      В то время, когда Российская Федерация ведет войну против нашей страны, такое решение является стратегически необходимым для развития Украины,
      – заверили в издательстве.

      Перед этим за три недели издательство обратилось к интернет-магазинам, которые являются его партнерами, с просьбой убрать русскоязычные книги, переводы которых оно сделало на украинском.

      В четверг, 16 января, "Наш формат" сообщил всем магазинам, которые не откликнулись на просьбу о том, чтобы они убрали книги издательства со своей продажи. По меньшей мере, до изменения позиции магазинов.

      Еще с одним интернет-магазином еще продолжаются переговоры.

      Что известно об издательстве "Наш формат"?"Наш формат" – украинское издательство, которое специализируется на нехудожественной литературе. В частности, оно выдает украинский перевод мировых бестселлеров о бизнесе, саморазвитии, экономике, психологии, а также биографии и мемуары.

      Среди самых популярных переводов "Нашего формата" – "Чому нації занепадають" Аджмоглу и Робинсона, "Стартап за 100 доларів" Гильбо, а также "Моє життя та робота" Форда.

      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      99676
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Литература Украина – Россия языковый вопрос Украинский язык Книги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 965
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 249
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      64
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      430
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 40138
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук