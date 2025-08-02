Под Киевом кинологический центр DOGLAND на днях попал в громкий скандал из-за жестокого обращения с собаками. Бедных животных душили и били ногами.

В сети распространили видео из центра, что шокирует, передает 24 Канал. Всего зафиксировано десятки фактов издевательства над животными.

Смотрите также Полиция расследует смерть собаки на Киевщине: она повесилась на заборе

Что известно об издевательствах над животными в DOGLAND?

На видео видно, как инструкторка схватила собаку за длинные уши, а потом бросила ее на землю. Женщина также била животное ногами и хватала его за шею.

Такое поведение шокировало украинцев в соцсетях. Они требуют дать этому кинологу реальный срок и запретить ей работать с животными. Бывшие клиенты центра подтвердили плохое отношение к собакам в центре.

Среди них телеведущий, психолог Дмитрий Карпачев. Ранее он обратился Национальной ассоциации полиграфологов Украины и попросил провести полиграф-исследование двум бывшим инструкторам центра.

Правда, которую пытались скрыть, наконец всплыла на поверхность. И речь не только об одной собаке. Речь идет о десятках фактов издевательства над животными кинологами DOGLAND. Что именно рассказали экс-инструкторы на полиграфе? Какие ужасные подробности воспитания собак стали известны? Что сбрасывали в ТГ-чат под названием "Новый год"? И почему руководство DOGLAND лично проверяет телефоны инструкторов перед увольнением?

– написал Карпачев.

Издевательства над собакой в DOGLAND: смотрите видео

На факты издевательства в DOGLAND уже отреагировали в организации UAnimals. Ее юристы подали заявление в полицию.

В самом кинологическом центре же утверждают, что инструктора уволили.

"Мы сожалеем. Мы не прикрываем. Мы действуем. Потому что не боимся правды. И не отворачиваемся от ответственности", – написали там.