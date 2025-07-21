Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Одновременно там проверяют законность добычи янтаря на месте происшествия.

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Что известно об инциденте?

На видео из Ровенской области мужчина швыряет собаку в лунку, находясь на клондайке – месте добычи янтаря. Действо снимает на камеру другой человек, пока еще трое – наблюдают за дерзкими действиями.

Правоохранители зарегистрировали событие и начали поиски злоумышленников. По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Также проводится проверка законности месторождения и, соответственно, – добычи янтаря,

– добавили в полиции.

Напомним, накануне правоохранители провели проверку по факту распространения видео убийства котов якобы жителем Ужгорода. Оказалось, что 13-летний парень он стал жертвой кибербуллинга в игровой среде. Неизвестные лица создали телеграмм-канал, в котором обнародовали снятое на территории России видео 2017 года, а также персональные данные подростка.