Чиновник отказался ждать, когда его пригласят к микрофону. Поэтому пытался ускорить развитие событий.

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Детали инцидента

Когда в зале происходило обсуждение, Штейман поднялся с места и стал с громкоговорителем рядом с президиумом. После этого он включил устройство и поднял шум, чтобы перекричать председателя и секретаря.

Очередная попытка сорвать сессию провалилась – на этот раз полиция ожидала его выходку уже в зале,

– говорится в сообщении под видео.

Как только депутат начал кричать, к нему сразу подошли правоохранители и вывели из зала.

Другие скандалы с Штейманом

В январе Штейман организовал драку в Изюмском городском совете. Другим фигурантом инцидента стал Анатолий Жидков из партии "Нові обличчя". Тогда депутату не понравилось, что говорил мэр города Валерий Марченко. Штейман перебивал его и кричал.

Редакция "Радио Изюм" в марте обвинила Штеймана в препятствовании их журналистской деятельности. По словам редакции, депутат препятствовал, угрожал и оскорблял директора медиа Ольгу Говтву.