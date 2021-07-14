Сначала в маршрутке танцевали несколько человек. Затем к ним присоединились новые пассажиры. О происшествии сообщили 13 июля.
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Главное, чтобы всем было хорошо
На кадрах видно, как молодые люди поднялись с пассажирских мест. Потом начали танцевать под современную музыку.
В комментариях под публикацией пользователи разделились на две группы. Одни пишут, что поведение людей недопустимо. Другие же говорят, что молодежь решила повеселиться и ничего противозаконного они не сделали.
Хорошо, когда все пассажиры – на одной волне. Но если хоть кто-то "не в теме", то уже возмущается,
– отмечают пользователи.
В телеграмм-канале видео подписали: "Своя атмосфера в измаильских маршрутках".
Как молодежь танцевала в маршрутке под Одессой: смотрите видео