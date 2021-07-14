Под Одессой подростки устроили настоящую вечеринку в городской маршрутке: видео

В Измаиле Одесской области парни с девушками организовали дискотеку прямо в маршрутке. Подростки громко включили музыку и откровенно под нее танцевали. В сети появилось соответствующее видео.

Сначала в маршрутке танцевали несколько человек. Затем к ним присоединились новые пассажиры. О происшествии сообщили 13 июля.

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Главное, чтобы всем было хорошо

На кадрах видно, как молодые люди поднялись с пассажирских мест. Потом начали танцевать под современную музыку.

В комментариях под публикацией пользователи разделились на две группы. Одни пишут, что поведение людей недопустимо. Другие же говорят, что молодежь решила повеселиться и ничего противозаконного они не сделали.

Хорошо, когда все пассажиры – на одной волне. Но если хоть кто-то "не в теме", то уже возмущается,

– отмечают пользователи.

В телеграмм-канале видео подписали: "Своя атмосфера в измаильских маршрутках".

Как молодежь танцевала в маршрутке под Одессой: смотрите видео