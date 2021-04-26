В Одесской области начался круизный сезон: на теплоходе прибыли туристы из Румынии – фото
В порт Измаила зашел и пришвартовался круизный лайнер. Это событие стало официальным стартом нового круизного сезона в Одесской области. Рейс будет регулярным – каждую неделю туристы из Румынии будут приезжать на экскурсии в Одесскую область. Мэр города ожидает, что он должен стать изюминкой маршрута.
Источник:фейсбук Андрея Абрамченко
Теплоход "Диана" зашел в Измаил вечером 23 апреля. Судно ходит под флагом Нидерландов, однако обслуживает румынскую туристическую компанию.
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Что известно о румынский круиз в Украине
- Маршрут круиза проходит по румынский части Дуная и заходит в Измаил.
- Его организует румынский туристический оператор SC WEBMEDIA SRL, который анонсирует еженедельное посещение до конца октября.
- Как сообщают измаильские пограничники, на борту прибыли 53 пассажира и 9 членов экипажа. Все – граждане Румынии.
Румынский круиз: детали
В Одесскую область теплоход прибывает в пятницу после обеда и будет оставаться до вечера воскресенья. Туристам покажут местные достопримечательности истории и культуры.
"Диана" – первое и пока единственное иностранное судно, которое за последние 30 лет курсирует только по дельте Дуная с посещением Измаила, который обещает стать изюминкой круиза,
– написал мэр Измаила Андрей Абрамченко в своем фейсбуке.
Он добавил, что в свою очередь, украинские туристы тоже смогут приобрести тур по румынской части Дуная и наслаждаться красотами 5 – 6 дней.
Мэр отметил, что переговоры о том, чтобы Измаил попал в круизный маршрут Румынии начали в 2017 году. Через 2 года подписали договор о сотрудничестве.
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