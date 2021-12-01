Как сообщили в комментарии представители ГСЧС, вызов им поступил в 11:36. Он спровоцировал возгорание летней кухни на площади 5 квадратных метров.

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Не обошлось без пострадавших

На кадрах с места происшествия видно, как спасатели выносят из разрушенного помещения пострадавшего человека на покрывале. Они сразу же начали оказывать ему первую необходимую помощь. Впоследствии в ГСЧС официально подтвердили информацию о том, что один человек пострадал.

Обратите внимание! Пожарные прибыли по вызову через 4 минуты после взрыва – в 11:40.

Люди услышали грохот

Жители улицы Пирогова, где и произошел взрыв, рассказали, что услышали громкий грохот. Собственно после него в доме, который разрушился, и возник пожар, пишут на телеграм-канале "7 канал Одесса".

Взрыв газа в многоэтажке Киева: похоже

На улице Берлинского в столице 25 ноября взорвался газ. Это произошло в квартире на 3 этаже, где живут мать с дочерью. Всего спасателям пришлось эвакуировать 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал, однако ударная сила выбила окна.

В Измаиле произошел взрыв в доме: видео

Текст публикации "7 канала Одессы":

Взрыв в Измаиле. Жильцы услышали грохот, а затем в частном доме на Пирогова вспыхнула летняя кухня. По предварительной информации ГСЧС, площадь пожара – примерно 5 квадратных метров. Известно, что есть минимум один пострадавший, однако официальной информации от спасателей пока нет.