Измена мужа Ани Лорак: новые подробности

Недавно сеть всколыхнуло видео, где муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов.

Как выяснили СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Так, источники StarHit рассказали, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов.

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В то же время, как утверждают инсайдеры, до свадьбы с украинской певицей Мурат был обычным служащим в одном из турецких отелей. А вот построить собственный бизнес ему помогла именно Лорак.

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 6 Лип 2017 р. о 5:05 PDT

Также СМИ узнали, что с Яной Беляевой, с которой Мурата на днях поймали в его ресторане в центре Киева, Налчаджиоглу знаком давно.

Источники говорят, что он снимает девушке квартиру в столице, поскольку она переехала из пригорода. Также, по слухам, ей муж Лорак оплатил несколько пластических операций.

Сейчас скандал с изменами Мурата не прокомментировала Ани Лорак. Говорят, что певица в курсе о действиях мужа, но игнорирует все ради их общей дочери – 7-летней Софии.