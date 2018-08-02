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Измена мужа Ани Лорак: новые подробности

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Ани Лорак терпит измены мужа?
Ани Лорак терпит измены мужа? / Фото из Іnstagram

Недавно сеть всколыхнуло видео, где муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов.

Как выяснили СМИ, это были не первые похождения мужа Ани Лорак. Так, источники StarHit рассказали, что неоднократно видели Мурата в компании других женщин, а также под действием запрещенных препаратов.

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В то же время, как утверждают инсайдеры, до свадьбы с украинской певицей Мурат был обычным служащим в одном из турецких отелей. А вот построить собственный бизнес ему помогла именно Лорак.

Также СМИ узнали, что с Яной Беляевой, с которой Мурата на днях поймали в его ресторане в центре Киева, Налчаджиоглу знаком давно.

Источники говорят, что он снимает девушке квартиру в столице, поскольку она переехала из пригорода. Также, по слухам, ей муж Лорак оплатил несколько пластических операций.

 

Пока Ани Лорак @anilorak выступает на всевозможных фестивалях, её муж тоже срывает аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Нам стало известно, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу @muratnalca проводит вечера в объятиях молодой киевлянки. Бурное свидание попало в объектив нашего гражданского журналиста. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе. Нам удалось узнать, ради кого Мурат пожертвовал репутацией образцового семьянина и отношениями с Ани. Подробнее - по ссылке в профиле! А вы бы простили измену?

Допис, поширений SUPER (@super.ru)

Сейчас скандал с изменами Мурата не прокомментировала Ани Лорак. Говорят, что певица в курсе о действиях мужа, но игнорирует все ради их общей дочери –  7-летней Софии.

Теги: Новости Украины LifeStyle Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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