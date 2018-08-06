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Измена мужа Ани Лорак: отец певицы прокомментировал скандал

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Измена мужа Ани Лорак
Измена мужа Ани Лорак

Сеть взбудоражило видео, на котором видно, как муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиолу, развлекается в ночном клубе с другой женщиной. Такую измену прокомментировал отец артистки Мирослав Куек.

Недавно СМИ взорвались новостью: муж Ани Лорак не скрывает своей измены. В сети появилось скандальное видео, на котором видно, как Мурат Налчаджиолу развлекается в компании другой женщины в одном из клубов. Мужчина нежно обнимал брюнетку за талию и клал руку ей на бедро.

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Сама Ани Лорак не комментирует скандальной новости. Однако это сделал отец певицы Мирослав Куек. В комментарии российскому таблоиду StarHit мужчина рассказал, что самого видео он не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации.

Все у них с Муратом нормально, они вместе. Не понимаю, зачем так преувеличивать. Как противно разрушать семью!
– заявил Мирослав Куек.

 

Инсайдеры говорят, что это не впервые Мурат попадается на измене. Однако Ани Лорак ему это прощает, а родственники и друзья ревностно защищают. Поддержали бизнесмена и работники клуба, которые знакомы с ним.

"Мы здесь всегда видим Мурата или одного, или в компании друзей. У Ани, наверное, другие представления об отдыхе. Он порядочный человек, любит свою семью. Но не отрицаю, что каждый человек может попасть в такую ситуацию, если перед ним будет назойливо крутиться дама. Такая наша натура", – рассказал ди-джей Андрей.

Отметим, что в СМИ узнали имя девушки, с которой отдыхал Мурат Налчаджиолу. Это Яна Беляева – девушка, которую он знает давно. По неофициальной информации, Мурат снимал для нее жилье в Киеве и оплатил дорогостоящие пластические операции.

Теги: LifeStyle Ани Лорак Музыка
Источник: 24 Канал
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