Измена мужа Ани Лорак: вероятная любовница сделала очередное заявление

Яна Беляева стала одной из самых популярных девушек в Украине, ведь о ее визите в караоке-бар с мужем Ани Лорак – Муратом Налчаджиоглу – написали все отечественные и российские СМИ. Девушка решила прокомментировать резонансные слухи.

Это Яна Беляева сделала в программе "Светская жизнь", сообщает ТСН. Девушка утверждает, что это не она была на скандальном видео, а ее роман с Муратом – не что иное, как фейк.

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"Не знаю, что ответить, потому что это не я была на видео. Он (Мурат Налчаджиоглу – 24 канал) не мог отрицать или подтверждать, потому что у нас с ним нет романа", – рассказала Яна Беляева.

Девушка добавила, что действительно знакома с мужем Ани Лорак, у них есть много общих знакомых. Поэтому бывает, что Мурат Налчаджиоглу и Яна Беляева оказываются в одном заведении.

Да, я с Муратом знакома. Мы были в одной компании и нас познакомил друг. Однако очень много девушек похожих по типажу, которые могли быть с Муратом на видео,

– заверила она.

Телеведущая Катя Осадчая решила поинтересоваться, почему Яна Беляева, а не другая девушка с ее "компании", попала в скандальные новости. На это она ответила, что не знает, почему все решили так, поэтому "пусть Мурат сам разбирается".

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с брюнеткой. В заведении бизнесмен не скрывал романтических отношений с незнакомкой: он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал ее за талию. Впоследствии СМИ узнали, что Мурат был в компании Яны Беляевой. Но девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" дала странный комментарий журналистам, заверив, что имеет только дружеские отношения с Муратом.



Кроме этого, измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Мужчина признался, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют, а в семье его дочери "все нормально". Эту мысль подтвердили инсайдеры, которые добавили, что после резонансных новостей супруги живут в одном доме. В то же время после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.