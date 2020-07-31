В июльском отчете Национальный банк Украины впервые проанализировал, как изменение климата повлияет на экономику Украины. Регулятор аргументирует это решение тем, что центральные банки стран мира все чаще рассматривают возможность учета изменения климата для формирования монетарной политики.

Украина обладает мощно развитым аграрным сектором, поэтому изменения климата для отечественной экономики очень важны. Фактически половина того, что Украина экспортирует за границу — продукция сельского хозяйства, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Почему честным фермерам не стоит бояться детенизации АПК

Аграрный сектор ждут изменения

Эксперты утверждают, что потепление будет нести как позитивные, так и негативные последствия для украинских аграриев. Изменение климата может увеличить урожайность земель, однако качество продукции снизится.

Среди ключевых негативных последствий потепления выделяют:

снижение питательной ценности зерновых культур;

уменьшение плодородия районов на Юге и Востоке (вследствие уменьшения осадков);

частичную потерю урожая вследствие экстремальных погодных условий (ураганов, града, ливней, засухи).

Главная угроза для украинских аграриев

В НБУ заявили, что засухи — самая большая угроза для украинского аграрного сектора. На сегодня в Украине есть возможность обеспечить искусственным поливом лишь 6% обрабатываемых территорий.

Изменение климата повлияет на изменчивость мировых цен

Экономисты прогнозируют, что изменение климата окажет ключевое влияние на формирование мировых цен. Из-за колебаний спроса и предложения они будут постоянно меняться. Цены на продукты питания будут зависеть непосредственно от урожайности.

Как Украине остаться конкурентоспособной на мировом аграрном рынке

Специалисты НБУ заявили, что для сохранения конкурентоспособности Украины среди мировых аграриев необходимо:

увеличить производительность;

обеспечить близость портов;

разработать программу развития речного транспорта;

улучшить инфраструктуру.

В свою очередь НБУ, чтобы уберечь экономику от негативных последствий потепления, планирует развивать финансовые рынки, в частности рынки страхования и форвардных операций.