Изменение даты основания некоторых городов Украины: заявление Вятровича

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, будет работать над изменением даты основания некоторых украинских городов.

Декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который сейчас использует Российская Федерация. Об этом Владимир Вятрович рассказал "Громадському".

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Россия пытается убедить в том, что украинцев никогда не было, а все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя.

Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления империи,

– рассказал Владимир Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти пояснил, что не предлагает зачеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императорками или царями, а хочет их исследовать.

Владимир Вятрович

"А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание от Одессы конца 18 века, а именно от Екатерины. Тогда очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если будет факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то русским военачальником – хорошо, пусть остается", – добавил Вятрович.