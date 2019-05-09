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      Изменение даты основания некоторых городов Украины: заявление Вятровича

      108 Читати новину українською
      Владимир Вятрович
      Владимир Вятрович / glavcom.ua

      Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, будет работать над изменением даты основания некоторых украинских городов.

      Декоммунизация в Украине показала слой российского имперского прошлого, который сейчас использует Российская Федерация. Об этом Владимир Вятрович рассказал "Громадському".

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      Россия пытается убедить в том, что украинцев никогда не было, а все города на юге появились только потому, что там появилась Российская империя.

      Датировка таких городов как Днепр или Одесса абсолютно привязана к временам Российской империи несмотря на то, что тот же Днепр, та же Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления империи,
      рассказал Владимир Вятрович.

      Глава Украинского института национальной памяти пояснил, что не предлагает зачеркнуть страницу истории об учреждении населенных пунктов императорками или царями, а хочет их исследовать.

      Володимир В’ятрович

      Владимир Вятрович

      "А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание от Одессы конца 18 века, а именно от Екатерины. Тогда очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если будет факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то русским военачальником – хорошо, пусть остается", – добавил Вятрович.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Одессы Новости Днепра Владимир Вятрович
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