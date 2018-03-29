Изменение формата АТО не имеет особого значения для разрешения конфликта на Донбассе, – эксперт

В Украине продолжается смена формата антитеррористической операции на операцию Объединенных сил. Ее возглавит военное руководство,

Об этом пишет эксперт по вопросам государственной безопасности Василий Вовк в комментарии "Слову и Делу".

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Нет большой разницы в изменении названия, но АТО – не совсем уместный формат. Однако сопротивление российской агрессии и террористическим организациям – также не война. Выигрыш здесь в том, что будет назначен главнокомандующий Объединенных сил, хотя, в принципе, Объединенные силы были всегда,

– отмечает эксперт.

Это означает, что изменение названия – не являются кардинальными изменениями, которые помогут в решении вопроса на Востоке Украины.

"Нет курса для судна, которое переименовали. Это, конечно, все образно и условно, но суть именно в этом. Поэтому изменение формата не имеет особого значения для разрешения ситуации в Донбассе", – добавил Вовк.