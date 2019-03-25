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      Изменение места голосования: можно ли упростить этот процесс

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      25 марта – последний день, когда украинцы могли изменить место голосования в первом туре президентских выборов. В отделениях государственного реестра избирателей обещали работать до последнего клиента.

      Можно ли упростить процедуру

      Отметим, что изменить место голосования до 25 марта мог каждый гражданин Украины, который в день голосования будет находиться не по месту регистрации. Нужно было только иметь документ, подтверждающий это – например, справку с места работы.

      Выборы президента: что нужно знать украинцам – читайте в материале 24 канала

      На президентских выборах в 2019 году процедуру изменения места голосования максимально упростили: до сих пор заявление можно было подавать только по месту регистрации. Кстати, для того, чтобы проголосовать во втором туре, процедуру придется пройти еще раз.

      Те же, кто голосует за границей, могут подать заявление в посольствах или консульствах. Тем, кто живет далеко от дипломатических учреждений, приходится планировать для этого отдельное путешествие.

      Чтобы облегчить процедуру еще больше, в гражданской сети "Опора" предложили разрешить голосовать онлайн, как это делают во многих странах Европы. Кроме этого, стоит позаботиться об изменении места голосования заранее. Ведь еще несколько недель назад этот процесс занимал до десяти минут.

      Как прошел последний день подачи заявок в столице

      В коридорах Голосеевской районной государственной администрации, как и в других РГА в Киеве, образовались большие очереди. Хотя для приема документов там привлекли почти весь персонал.


      Голосеевская РГА в Киеве

      Представитель Голосеевской РГА Валентина Пушина рассказала, что на отдел реестра избирателей работала почти вся администрация. Ведь четыре человека соответствующего отдела просто физически не могли бы справиться с таким количеством людей.

      Я – работник департамента внутреннего финансового контроля и аудита. В связи со служебной необходимостью и для удобства граждан нашего района мы вовлечены и к работе в отделениях реестра избирателей,
      – рассказала одна из сотрудниц РГА.

      Кроме этого, для удобства граждан в коридоре администрации установили копировальные аппараты, а для ожидания выделили актовый зал.

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
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      Главные даты выборов президента Украины
       

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости Киева
      Источник: 24 канал
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