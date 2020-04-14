Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020

Рада поддержала изменения в госбюджет-2020. Как это повлияло на социальную защиту населения - рассказываем в материале 24 канала.

Финансирование субсидий сократили

Государство сокращает расходы на жилищные субсидии – на 8,2 миллиарда гривен. Ранее в бюджете было заложено 48 миллиардов. Это будет означать либо уменьшение размера субсидий или уменьшение количества семей, которые их получают.

Подробнее Обновленный госбюджет-2020: как изменения повлияют на украинцев

Эксперт по экономике Алексей Кущ поясняет, что в таком решении есть определенная логика. Сейчас цены на нефть и газ в мире резко падают. Это влечет за собой снижение цен на уголь и другие энергоресурсы. Таким образом тарифы на газ, горячую воду и тепло должны упасть, что уже частично происходит. С другой стороны в условиях кризиса у людей уменьшаются доходы, а некоторые и вообще теряют работу.

В то же время граждане, которые во время карантина потеряли работу, получат дополнительные субсидии. В среднем до 300 гривен.

Пенсии: индексация, единовременные выплаты и доплаты старшим

Единовременную помощь в размере тысячи гривен получат пенсионеры, чьи пенсии не превышают 5 тысяч гривен.

Сначала обещали выплачивать единоразовую помощь по 14 апреля, но из-за того, что изменения в бюджет-2020 приняли только 13 апреля, пособия выплатят позже – как минимум через 5 дней после вступления в силу изменений в госбюджет. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины на своей странице в фейсбуке.

Решение парламента дает возможность дополнительно направить более 10 миллиардов гривен для выплаты одноразовой помощи в размере 1000 гривен более чем 10,6 миллионам человек,

– отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

Кроме них, дополнительную тысячу в апреле получат и более 400 тысяч получателей социальной помощи: люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий.

Пенсионеры, которым более 80 лет, с этого месяца уже начали получать дополнительные 500 гривен к пенсии ежемесячно. Это касается только тех, чья пенсия не превышает 9 205 гривен.

Хорошие новости есть и для пенсионеров, которые еще работают. С 1 апреля Пенсионный фонд перечислил выплаты тем людям, которые после выхода на пенсию продолжали работать. Увеличены пенсии в этом месяце получат более 357 тысяч человек, сумма в среднем повысится на 170 гривен.

Отметим, что с 1 мая в Украине будут проводить индексацию пенсий, которая составит 11%, а гарантированное повышение получат 7 миллионов пенсионеров. Таким образом, минимальная пенсия вырастет с 1 тысячи 889 гривен до 2 тысяч 97 гривен.

Полезно Индексация пенсий: каким будет механизм и когда будут выплаты

В целом расходы выплаты пенсий увеличиваются на 29,7 миллиарда гривен, а в Пенсионный фонд направят 202 миллиарда гривен.

Как социальную помощь еще оказывают?

Льготная государственная ипотека для переселенцев и участников АТО.

Доплата медицинским работникам и работникам соцзащиты. Расходы на государственную программу медицинских гарантий увеличиваются на 15,7 миллиарда гривен.

Помощь членам семей медицинских работников, которые умерли от COVID-19. Такая финансовая помощь родным умерших медработников будет предоставляться один раз. Размер будет определять Кабмин.

Помощь на детей ФЛП, которые остановили свой бизнес из-за карантина.

Что еще урезают?

Расходы на мероприятия по социальной защите детей, семей, женщин и других наиболее уязвимых категорий населения.уменьшают на 3,6 миллиона гривен.

Расходы на выплату некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения уменьшают на 1,3 миллиарда гривен.

Выделение средств на повышение квалификации специалистов по социальной работе и других работников системы социальной защиты отменяют.

Субвенцию на социальную защиту педагогов сокращают на 1,55 миллиарда гривен, оставляя 2,2 миллиарда.

Фактически это сокращение тех денег, которые будут получать простые рядовые педагоги по выполнению своих функций. Это выплаты за выполнение дополнительных функций, доплаты на отпуска, определенные компенсации за определенную нагрузку и другие доплаты,

– объясняет эксперт Алексей Кущ.

Обратите внимание В Украине COVID-19 заболело 3372 человек: подтвердили 98 летальных случаев



Больше всего сократили в бюджете / Инфографика 24 канала

С текстом законопроекта под номером 3279-д об изменениях в госбюджет можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.