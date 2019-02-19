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      Изменения для ФЛП: что им хотят запретить и почему

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      Почему правительство хочет избавиться от ФЛП
      Почему правительство хочет избавиться от ФЛП / 24 канал

      В правительстве задумали побороть ФЛПизацию на предприятиях. И таким образом – заставить бизнес платить больше налогов. И – защитить работников. Позитив в этом решении увидели далеко не все. Потому что есть другая сторона медали.

      Новации относительно деятельности ФЛП предложили в Министерстве социальной политики. Цель авторов законопроекта – "усиление защиты прав работников и противодействие применению незадекларированного труда".

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      Что хотят запретить ФЛП

      Точнее, хотят запретить работодателям – оформлять сотрудников на предприятии как ФЛП. И сотрудничать с ними по гражданско-правовым отношениям. Вместо этого использовать только трудовые.

      Почему работодателям выгодные работники-ФЛП:– меньше налогов – за ФЛП не надо платить 22% ЕСВ из фонда зарплат;
      – ФЛП 3-й группы на упрощенной системе налогообложения платит 5% от дохода + минимальный соцвзнос 918 гривен в месяц.

      А для этого планируют добавить в Кодекс законов о труде новую статью, в которой пропишут "признаки наличия трудовых отношений". Всего их 7. Если в наличии хотя бы 3 – отношения с работником будут считаться трудовыми, и работодатель будет обязан оформить такого сотрудника официально в штат, или – заплатить за него штраф более 125 тысяч гривен (30 минимальных зарплат, по действующему трудовому законодательству).

      Вот эти 7 признаков трудовых отношений:
      - ФЛП за работу в интересах работодателя получил деньги 2 и более раз;
      - человек выполнил работу лично, но по поручению и под контролем заинтересованного лица;
      - вознаграждение за работу – единственный источник, или более 75% от всего дохода ФЛП за последние 6 месяцев;
      - человек работает на указанном работодателем месте и выполняет правила внутреннего трудового распорядка;
      - ФЛП выполняет такую ​​же или подобную работу, как и наемные работники работодателя;
      - организацию места и условий труда обеспечивает заинтересованный в результатах работы работодатель;
      - время работы и отдыха устанавливает работодатель.

      Кому и почему полезен такой запрет

      В Минсоцполитики таким образом хотят защитить трудовые права людей, которых заставляют работать как ФЛП. Ведь таким образом их лишают социального пакета: гарантированного отпуска, больничных, сохранения места работы, должности и средней зарплаты в случае беременности, службы в армии или выполнения общественных обязанностей.

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      Заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов стал на защиту идеи чиновников: ФЛП создают неравные правила игры на рынке, заводят экономику в тень, делают невозможным развитие финансовых рынков. Он объяснил: на каких предприятиях использовать работу ФЛП проще (как в ІТ или торговле), а где-то – невозможно (в промышленности). Отсюда – разная налоговая нагрузка. Поэтому в сферы с более выгодными условиями идут работать больше людей (как ІТ). А менее выгодные (как промышленность) – не развиваются.

      Предприятия, работающие с ФЛП, хоть имеют меньшую ставку налога, но зависимы от правоохранительных и налоговых органов, откуда "вырастает" коррупция и "маски-шоу". А официальные работодатели вынуждены платить больше налога, следовательно – менее конкурентоспособные по сравнению с первыми. Также компании с ФЛП в качестве работников не показывают прозрачную бизнес-модель, не могут получить банковское финансирование, зато увеличивают теневое. И мешают развитию финансовых рынков.

      Но в соцсетях аргументы Милованова взяли на смех.

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      Кто и почему против

      Самой первой осудила антиФЛПшную инициативу ІТ-отрасль (а она дает миллиарды налогов в госбюджет). Соучредитель ІТ-компании Ethicontrol Олег Лагодиенко объяснил, что их стартап инвестировал более двух лет, чтобы создать продукт мирового уровня, без всяких льгот и поддержки: "Без ФЛП расходы были бы на 50% больше, и не факт, что нам бы хватило ресурса" .

      Также немало ФЛП привлекают к работе в ритейле, сфере услуг, агро- и строительном бизнесах. Им, в случае официального оформления работников, надо будет платить больше налогов.

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      Еще хуже перспектива вырисовывается у фрилансеров-ФЛП: они часто выполняют регулярную работу для одного заказчика, она приносит им более 75% всего дохода, и эту же работу выполняют штатные работники заказчика. Таким образом – фрилансеры просто потеряют работу, если работодатель не захочет/не сможет принять их в штат.

      Бизнесмен Антон Порецков обратил внимание: в погоне за уплатой ЕСВ есть риск потерять даже 5%, который платили ФОПы, и налог на прибыль. А за 6 месяцев вероятна потеря 80% рабочей силы бизнеса, а вместе с ней – покупательной способности, НДС и акцизов, которые они платили.

      Какой может быть выход

      Вместо того, чтобы уничтожать действующую модель – стоит предложить альтернативу, говорят противники запрета ФЛПизации. Милованов предложил вместе с отказом от работы с ФЛП – снижение ставки налога. Еще одно из мнений, которые звучат – установить лимиты по единому налогу. Но пока вывод: надо искать баланс между "схематозом" и возможностями для ведения простого и понятного малого бизнеса.

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      Фото Getty Images

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Публикации Новости Украины Статьи Рынок труда Законодательство Министерство социальной политики Налоги IT-бизнес Бизнес
      Источник: 24 канал
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