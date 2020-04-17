Изменения к регламенту Верховной Рады и штурм магазина в Мариуполе – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 16 апреля – Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля поддержала законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Несмотря на карантин в Мариуполе сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки покупателям.
Также в выпуске:
Про отношение украинцев к собственной безопасности и карантину предлагаю просто рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
Сергей Шахов первым из нардепов заболел коронавирусом, и уже вылечился. Недавно он заявил, что COVID-19 создан искусственно в странах "Большой семерки".
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