00:09
17 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Изменения к регламенту Верховной Рады и штурм магазина в Мариуполе – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 16 апреля – Верховная Рада на внеочередном заседании 16 апреля поддержала законопроект № 1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры". Несмотря на карантин в Мариуполе сотни людей штурмовали магазин, который обещал скидки покупателям.

      Также в выпуске:

      Про отношение украинцев к собственной безопасности и карантину предлагаю просто рассказал руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

      Сергей Шахов первым из нардепов заболел коронавирусом, и уже вылечился. Недавно он заявил, что COVID-19 создан искусственно в странах "Большой семерки".

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська
      Теги: Новости Мариуполя Верховная Рада Гуд найт Юкрейн
      Комментарии

      Читайте также

      16 апреля , 23:39 Дым из Чернобыльской зоны пошел на Киев: воздух в столице самый загрязненный в мире – видео
      Новини України 5798
      16 апреля , 18:00 Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день – традиции и обычаи украинцев
      Традиції 82488
      16 апреля , 20:15 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
      Інтернет 24646
      16 апреля , 19:03 Агент ФСБ и диверсанты: кого Украина отдала боевикам во время обмена пленными
      Новини України 5635
      16 апреля , 17:34 Суд избрал меру пресечения Татьяне Чорновол: детали
      Новини України 7164
      16 апреля , 17:18 50% умерших от коронавируса не учитывают в ежедневную статистику: исследования
      Лікування 6994
      16 апреля , 17:06 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
      Інші види спорту 15871
      16 апреля , 20:51 Новости о коронавирусе 16 апреля: новый симптом COVID-19 и пик в Украине в мае
      Новини України 11912
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      16 апреля , 21:32 Люди в собачьих клетках и репрессии: как COVID-19 повлиял на мировой порядок
      Анатолій Максимов
      16 апреля , 21:00 "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
      Антон Голобородько