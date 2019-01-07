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      Изменения на рынке услуг обмена валют: важная информация от Нацбанка

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      Новости валютного рынка
      Новости валютного рынка / Фото из открытых источников

      Покупать и продавать иностранную валюту отныне украинцы смогут не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

      Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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      Операторы почтовой связи – как государственные, так и частные – смогут получать от НБУ лицензии на осуществление валютных операций при условии соблюдения определенных требований.

      То есть, сеть оператора почтовой связи должна содержать не менее 50 структурных подразделений, которые к тому же должны быть расположены в половине областей Украины. Также желающий получить лицензию обязан показать доход, в котором не менее 50% – доля от деятельности в сфере предоставления услуг почтовой связи. Отдельным требованием является соответствие деловой репутации юридического лица, его руководителей и собственников.

      В общем, Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле наличной валютой небанковским финансовым учреждениям.

      К слову, ранее 24 канал писал, что с 1 января 2019 года вступили в действие новые правила валютно-обменных операций: теперь банки могут оформлять электронные квитанции, хранить соответствующие документы в электронной форме, а также проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

      Источник: 24 Канал
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