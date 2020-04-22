Как будут использовать деньги из Фонда борьбы с COVID-19: Кабмин утвердил порядок
Депутаты Верховной Рады 13 апреля одобрили изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусмотрели создание Фонда для борьбы с COVID-19. Сейчас правительство утвердило механизм, по которому деньги из этого фонда можно будет использовать на конкретные потребности.
Фонд борьбы с коронавирусом составляет более 64 миллиардов гривен. Проект постановления о порядке использования этих денег опубликован на сайте Кабинета Министров.
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Какой порядок предоставления денег из Фонда?
- Подается обращение от министерств, областных администраций в Кабмин. В заявлении отмечают направление, распорядителя, условия, предложения по объему средств.
- Кабмин согласно приоритетности расходов протокольным решением поручает профильному министерству рассмотреть обращение и подготовить проект о выделении средств.
- Разработчик рассматривает обращения и в недельный срок готовит проект решения Кабмина.
- После принятия решения Кабмина главный распорядитель обращается в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета по согласованию соответствующего решения.
- Главный распорядитель направляет Минфину согласования соответствующего решения комитета для внесения изменений в роспись госбюджета, а дальше разрабатывает и утверждает соответствующие документы.
- Минфин проводит мониторинг использования средств.
- Главный распорядитель обеспечивает использование средств, не допуская кредиторской задолженности на 30 день со дня отмены действия карантина.
- Остатки бюджета, которые не использовали в Фонде, перечисляют в казначейство в общий фонд бюджета государства.
Что такое Фонд борьбы с COVID-19?Это фонд в составе государственного бюджета. Его цель – предотвращать негативные последствия кризисных явлений в связи с возникновением и распространением острой респираторной болезни COVID-19. В правительстве считают, что благодаря фонду могут повысить эффективность деятельности государственных органов и местных властей. Кроме того, надеются таким образом обеспечить экономическую стабильность в Украине.
Кому государство предоставит социальную помощь?
- Льготная государственная ипотека для переселенцев и участников АТО.
- Разовая прибавка в 1 тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5 тысяч. В целом расходы выплаты пенсий увеличиваются на 29,7 миллиарда гривен. Отметим, что с 1 мая в Украине будут проводить индексацию пенсий, которая составит 11%. К тому же с апреля пенсионеры, достигшие 80-летия, получают дополнительно 500 гривен к пенсии, если она не превышает 9 205 гривен.
- Доплата медицинским работникам и работникам соцзащиты. Расходы на государственную программу медицинских гарантий увеличиваются на 15,7 миллиарда гривен.
- Помощь семьям медицинских работников, которые умерли от COVID-19.
- Дополнительные субсидии для граждан, которых уволили во время карантина. В среднем в 300 гривен.
- Помощь на детей ФОПам, которые остановили свой бизнес из-за карантина.
Что сократили в бюджете на 2020 год для создания Фонда борьбы с COVID-19 / Инфографика 24 канала
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