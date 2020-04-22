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      Как будут использовать деньги из Фонда борьбы с COVID-19: Кабмин утвердил порядок

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      Кабмин утвердил порядок использования средств из Фонда борьбы с коронавирусом / fakty.com.ua

      Депутаты Верховной Рады 13 апреля одобрили изменения в государственный бюджет на 2020 год, которые предусмотрели создание Фонда для борьбы с COVID-19. Сейчас правительство утвердило механизм, по которому деньги из этого фонда можно будет использовать на конкретные потребности.

      Фонд борьбы с коронавирусом составляет более 64 миллиардов гривен. Проект постановления о порядке использования этих денег опубликован на сайте Кабинета Министров.

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      Какой порядок предоставления денег из Фонда?

      1. Подается обращение от министерств, областных администраций в Кабмин. В заявлении отмечают направление, распорядителя, условия, предложения по объему средств.
      2. Кабмин согласно приоритетности расходов протокольным решением поручает профильному министерству рассмотреть обращение и подготовить проект о выделении средств.
      3. Разработчик рассматривает обращения и в недельный срок готовит проект решения Кабмина.
      4. После принятия решения Кабмина главный распорядитель обращается в комитет Верховной Рады по вопросам бюджета по согласованию соответствующего решения.
      5. Главный распорядитель направляет Минфину согласования соответствующего решения комитета для внесения изменений в роспись госбюджета, а дальше разрабатывает и утверждает соответствующие документы.
      6. Минфин проводит мониторинг использования средств.
      7. Главный распорядитель обеспечивает использование средств, не допуская кредиторской задолженности на 30 день со дня отмены действия карантина.
      8. Остатки бюджета, которые не использовали в Фонде, перечисляют в казначейство в общий фонд бюджета государства.

      Что такое Фонд борьбы с COVID-19?Это фонд в составе государственного бюджета. Его цель – предотвращать негативные последствия кризисных явлений в связи с возникновением и распространением острой респираторной болезни COVID-19. В правительстве считают, что благодаря фонду могут повысить эффективность деятельности государственных органов и местных властей. Кроме того, надеются таким образом обеспечить экономическую стабильность в Украине.

      Кому государство предоставит социальную помощь?

      • Льготная государственная ипотека для переселенцев и участников АТО.
      • Разовая прибавка в 1 тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5 тысяч. В целом расходы выплаты пенсий увеличиваются на 29,7 миллиарда гривен. Отметим, что с 1 мая в Украине будут проводить индексацию пенсий, которая составит 11%. К тому же с апреля пенсионеры, достигшие 80-летия, получают дополнительно 500 гривен к пенсии, если она не превышает 9 205 гривен.
      • Доплата медицинским работникам и работникам соцзащиты. Расходы на государственную программу медицинских гарантий увеличиваются на 15,7 миллиарда гривен.
      • Помощь семьям медицинских работников, которые умерли от COVID-19.
      • Дополнительные субсидии для граждан, которых уволили во время карантина. В среднем в 300 гривен.
      • Помощь на детей ФОПам, которые остановили свой бизнес из-за карантина.


      Что сократили в бюджете на 2020 год для создания Фонда борьбы с COVID-19 / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости Украины Карантин в Украине 2020 Деньги Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики Бюджет 2020
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