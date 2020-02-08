Изменения в Кодекс системы передачи: кто должен оплачивать тариф на передачу электроэнергии

Сегодня, 7 февраля, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла изменения в Кодекс системы передачи.

Эти изменения в Кодекс системы передачи уточняют нормы Кодекса системы передачи.

Они устраняют двойное толкование участниками рынка его положений, касающихся обязанности уплаты экспортерами тарифа на услуги по передаче, а также экспортерами и импортерами тарифа на услуги по диспетчерскому управлению, как и другими участниками рынка.

Этот подход предусмотрен Законом Украины "О рынке электрической энергии". В соответствии с ним передача электрической энергии – это транспортировка электрической энергии электрическими сетями оператора системы передачи от электрических станций до пунктов подключения систем распределения и электроустановок потребления (не включая поставки электрической энергии), а также межгосударственными линиями.

Поскольку участники рынка физически пользуятся сетями ОСП с целью транспортировки электрической энергии к энергосистеме страны, в которую осуществляется экспорт электроэнергии, то они должны оплачивать услуги по передаче электрической энергии, так же как их оплачивают и все потребители на территории Украины.

Освобождение экспортеров от оплаты услуги по передаче противоречит Закону Украины "О рынке электрической энергии". Оно может привести к росту тарифа на услуги по передаче более чем на 4% (на 1 коп./кВт.ч), что отразится на конечной цене электроэнергии для всех потребителей Украины.

Услуги по передаче электроэнергии и с диспетчерского управления уплачиваются всеми участники внутреннего рынка, поэтому не могут быть расценены как дополнительные платежи, связанные с импортом или экспортом товара. Отмена такой платы является предоставлением преференций экспортерам электроэнергии перед другими участниками рынка электрической энергии.

Порядком установления тарифа на услуги по передаче электрической энергии, утвержденным постановлением НКРЕКП от 22.04.2019 № 585, предусмотрен учет объемов экспорта электрической энергии при расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

При неуплате экспортерами услуг по передаче НЭК "Укрэнерго" недополучит средства для осуществления своей деятельности, в том числе в части выполнения обязательств по уплате "зеленой" генерации.

Отметим, что во II полугодии 2019 года на территории Украины осуществляли деятельность по экспорту электрической энергии 7 субъектов, часть из которых полностью рассчитались за услуги по передаче электрической энергии.

Против этого решения выступали депутат Гриб ("Оппозиционный блок") и депутат Алексей Кучеренко от фракции "Батькивщина". "Воздержалась" во время голосования член НКРЭКУ Елена Антонова, которая до назначения в НКРЭКУ работала в ДТЭК.

Добавим, что во время парламентской кампании 2019 года компания ДТЭК Рината Ахметова финансировала мероприятия, которые кандидат в нардепы Виктория Гриб со 105-го избирательного округа использовала как собственную политическую агитацию.