Изменения в маркировке продуктов питания: что запретили и к чему обязали производителей

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об информации для потребителей пищевых продуктов". "За" проголосовал 231 народный депутат. Законопроектом вводится запрет на использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение.

Категорически запрещается обманывать потребителей в описании свойств и характеристик пищевых продуктов, а также – последствий их потребления.

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Кроме запретов, законопроект содержит прямые обязательства к производителям:

Выполнять надписи на упаковках читабельными. Обязательная информация о пищевых продуктах не должна прятаться или искажаться другой текстовой или графической информацией. Необходимо указывать потребителю информацию о том, подвергался ли пищевой продукт размораживаниям.

Впрочем, также отменяется требование об обязательном предоставлении информации о питательной ценности. Касается это тех продуктов, которые не подвергались переработке, или тех, в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке.

Законопроект разработан с целью приведения украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах. Особенно о содержании в пищевых продуктах пищевых добавок и вспомогательных веществ, которые вызывают аллергические реакции или непереносимость,

– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 10 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции". В нем регламентированы требования к производству, маркировке и обращению органической продукции, четко установлены основные принципы осуществления процедуры сертификации органического производства с детализацией по отраслям.