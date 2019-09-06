Изменения в Налоговый кодекс приведут к остановкам предприятий и массовым увольнениям

Изменения в Налоговый кодекс способны нанести непоправимый вред экономике государства.

Об этом заявил в эфире 24 каналу председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По его словам, речь идет о законопроекте №1210, автором которого является руководитель профильного комитета парламента Даниил Гетманцев. Как отметил Сергей Беленький, часть изменений, заложенных в документе, носит крайне негативный характер для украинских предпринимателей. Больше всего настораживает бизнес усиление фискального контроля, увеличение рентных платежей за добычу железной руды, обложения НДС экспортных операций, расширение базы налогообложения и тому подобное.

В общем законопроект содержит более 180 страниц и предприниматели только начали его анализировать. Но уже сейчас они констатируют, что в случае его принятия предприятия добывающей и горно-обогатительной отраслей вынуждены будут останавливать производство, ведь продукция станет неконкурентоспособной из-за существенного увеличения ее себестоимости, отметил председатель Федерации металлургов. В таком случае инвестировать в отрасль станет не выгодно. Без работы могут оказаться до 20 тысяч работников добывающих предприятий и еще почти 30 тысяч смежных отраслей. Кроме того, как пояснил в эфире 24 каналу Беленький, предложенные налоговые новации не имеют аналогов в мировой практике. Ведь вводят двойное налогообложение на добычу и переработку продукции. При таких условиях, выдержать конкуренцию на международных рынках украинским производителям вряд ли удастся. И они могут потерять крупнейший для сбыта нашей продукции рынок Китая. Вместо дополнительных поступлений, экономика несет миллиардные потери, предупредил глава Федерации.

Чтобы этого не допустить, представители бизнес-ассоциаций уже обратились к руководству страны с просьбой не допустить принятия предложенных изменений. По словам Сергея Беленького, предприниматели готовы обсуждать любые предложения по налоговым новациям. Главное, чтобы при этом развивалась экономика страны в целом, инвесторы были уверены в защите своих капиталовложений, а люди не теряли рабочие места, подытожил председатель Федерации металлургов Украины.