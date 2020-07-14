За год бензин подешевел на более чем 25%
В течение года все виды моторного топлива ощутимо подешевели. Бензин и дизельное топливо в июне 2020 года стоили более 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.
Почти все виды моторного топлива в июне 2020 года стоили минимум на четверть меньше, чем в июне 2020 года, сообщает Государственная служба статистики.
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Какими были цены в июне 2020
- цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 20,79 гривны за один литр. Это на 28% меньше, чем было в июне 2019 года;
- бензина А-95 – 21,91 гривни за литр, что на 26,9% меньше;
- дизельного топлива – 21,24 грн за литр, а это на 27,6% меньше, чем год назад;
- сжиженный газ подешевел на 18,4%, теперь стоит 11, 07 гривны за литр.
В то же время с 29 июня в Украине начался рост розничных цен на топливо.
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Что известно о росте цен на горючее
- Последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад – в апреле 2019 года.
- В течение июня 2020 года цены на бензин в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,2 гривны за литр).
- За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.