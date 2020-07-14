В течение года все виды моторного топлива ощутимо подешевели. Бензин и дизельное топливо в июне 2020 года стоили более 25% меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Почти все виды моторного топлива в июне 2020 года стоили минимум на четверть меньше, чем в июне 2020 года, сообщает Государственная служба статистики.

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Какими были цены в июне 2020

цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 20,79 гривны за один литр. Это на 28% меньше, чем было в июне 2019 года;

бензина А-95 – 21,91 гривни за литр, что на 26,9% меньше;

дизельного топлива – 21,24 грн за литр, а это на 27,6% меньше, чем год назад;

сжиженный газ подешевел на 18,4%, теперь стоит 11, 07 гривны за литр.

В то же время с 29 июня в Украине начался рост розничных цен на топливо.

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