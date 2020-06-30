В киевском СИЗО провели ремонт камер. Деньги на этот ремонт заработал сам следственный изолятор.

Фотографии с тем, как выглядели камеры в СИЗО до ремонта и после него опубликовал министр юстиции Денис Малюська в фейсбук.

К слову Платные камеры в СИЗО: сколько стоят и кто там уже сидит

По его словам, на этот ремонт потратили деньги, которые получили в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Такие есть и в Киевском СИЗО. Поэтому из государственного бюджета на это не было потрачено средств.

Фотосравнение ремонта в камерах киевского СИЗО / фото Дениса Малюськи

Платные камеры: что известно