Как изменились камеры в киевском СИЗО после ремонта – фото до и после
В киевском СИЗО провели ремонт камер. Деньги на этот ремонт заработал сам следственный изолятор.
Фотографии с тем, как выглядели камеры в СИЗО до ремонта и после него опубликовал министр юстиции Денис Малюська в фейсбук.
К слову Платные камеры в СИЗО: сколько стоят и кто там уже сидит
По его словам, на этот ремонт потратили деньги, которые получили в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. Такие есть и в Киевском СИЗО. Поэтому из государственного бюджета на это не было потрачено средств.
Фотосравнение ремонта в камерах киевского СИЗО / фото Дениса Малюськи
Платные камеры: что известно
- 22 апреля Кабинет Министров Украины поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. Это означает, что заключенный на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- Средства будут направлять в специальный фонд и в дальнейшем использовать для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Этот экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.
- Платные камеры есть в Киеве, Львове, Запорожье, Днепре, Одессе и Вольнянске.
- Стоимость пребывания в платной камере зависит от СИЗО – от 500 гривен в Черновцах за сутки до 2 тысяч гривен в Лукьяновском СИЗО в Киеве.