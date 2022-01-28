Изменились свойства COVID: теперь в Украине детей госпитализируют чаще, чем пенсионеров
Источник:KSE
Ученые из Национальной академии наук заявили, что коронавирус помолодел. В Украине наблюдают рекордные показатели коронавируса среди детей.
Доля детей среди больных и случаев госпитализации достигла самых высоких значений за все время пандемии. Более того, теперь учеников начальных классов госпитализируют чаще, чем пенсионеров.
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Так, согласно данным НАН, доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. В академии добавили, что "на фоне аналогичных мировых данных это указывает на смещение свойств вируса".
Другие наблюдения ученых
Также стали чаще умирать женщины. За октябрь и ноябрь доля женщин среди умерших от всех причин была близка к 55%, хотя во время прошлых волн коронавируса значения были близкими к 50%.
Соответственно, ожидаемая продолжительность жизни при рождении снизилась за 2 месяца у женщин на 0,8 года (до 74,5 лет), а у мужчин на 0,5 года (до 65,2 лет). Кумулятивно с 2019 года ОТЖ женщин потеряло 2,5 года, а мужчин – 1,8 года,
– говорится в сообщении.
Но есть и хорошие новости. Летальность среди больных пожилого возраста начала стремительно снижаться. Однако дополнительные исследования необходимы для более надежных выводов.
Ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 27 января, в Украине обнаружили 408 34 новых больных коронавирусом. Это самый высокий суточный прирост заболеваемости с начала пандемии. Известно, что среди новых пациентов 5 341 ребенок и 808 медработников.
- За этот же период в больницы госпитализировали 3 342 человека со средним или тяжелым течением болезни. К сожалению, из жизни ушли еще 144 больных. А вот выздоровели 6 142 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 3 980 610 случаев заражения COVID-19. 3 608 094 больных уже выздоровели. Но, к сожалению, 99 882 инфицированных украинцев умерли.