Как изменился Днепр за годы независимости Украины: подборка фото и фактов

Вскоре Украина будет отмечать 30 годовщину своей Независимости. Мы собрали интересные факты и фото, которые демонстрируют, насколько сильно изменился Днепр за эти годы.

Часто местные говорят, что их город превратился в бетонного монстра. Однако там за последние годы появилось немало интересных объектов. И, конечно, за 30 лет Днепр не перестал быть одним из самых значительных промышленных и финансовых центров.

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Декоммунизация здесь добралась до всего

В 2015 году Верховная Рада приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Он предусматривал не только запрет символики режимов.

Также запретили названия улиц и городов, которые содержат идеологическую подоплеку СССР. Поэтому в тогдашнем Днепропетровске сменили советские названия 294 топонимов. Таким образом, набережная имени Ленина стала Сичеславской, проспект Петровского – проспектом Ивана Мазепы, а улица Петровского – улицей Андрея Сахарова.

Однако меняли даже более выдающиеся названия. В частности, названия 5 районов:

Красногвардейский – Чечеловский;

Бабушкинский – Шевченковский;

Кировский – Центральный;

Ленинский – Новокодацкий;

Октябрьский – Соборный.



Поваленный Ленин в центре Днепра / Фото Vgorode

Почему не Днепропетровск 19 мая 2016 года Верховная Рада приняла решение переименовать Днепропетровск в Днепр. Это сделали, поскольку старое название прославляла деятеля коммунистической партии местного происхождения Григория Петровского (одного из организаторов голодомора 1932 – 1933 лет).

Ленинопад застал и Днепр

Бесспорно, декоммунизация не была бы полноценной, если бы в городе был Ленин. Его памятник стоял напротив Центрального универмага. Однако активисты повалили постамент 22 февраля 2014 февраля. Они подпилили ему ноги, а водитель автокрана задел и повалил Ильича.

Что касается самой площади, то она тоже подверглась определенным изменениям. О ее переименовании начали говорить еще в 90-х. Среди предложенных названий были предложения: площадь Свободы, Независимости, Конституции и Центральная. Однако новое название появилось только после ленинопада – площадь Героев Майдана.



Ленин возле ЦУМа в Днепре в 1993 году / Фото artkostyuk.com

Центральный универсальный магазин Днепра

Ленин когда-то был возле одного из крупнейших торговых центров Днепра. Его в 1938 году построили в стиле ар-деко по проекту архитектора Александра Красносельского. После этого здание ЦУМа неоднократно переделывали.

В частности, изменения произошли и в 2002 году. Тогда со стороны улицы Владимира Мономаха сделали достройку. Новая часть ЦУМа – 4-этажная стеклянная "Ротонда". Однако, стоит отметить, что с 2008 года достройка не эксплуатируется.



Стеклянная достройка к ЦУМу в Днепре / Фото Википедия

Улица, которая исчезла

На одном из старых фото города, можно заметить улицу, которая называлась Каменная. Она шла от тогдашней улицы Литейной до улицы Шаумяна. Местные вспоминают, что там всегда было тихо, несмотря на приближенность к центру города.



Улица Каменная в Днепре в конце XX века / Фото artkostyuk.com

Однако впоследствии на месте улицы предстал удивительный жилой комплекс "Амстердам". Он стал не только местом, где живут люди, но и архитектурной прелестью города, которая завораживает своим видом.



Жилой комплекс "Амстердам" в Днепре / Фото daytona.com.ua

Сквер на набережной Победы

Иногда люди со страхом относятся к реконструкциям многих мест. Это логично, так как часто перестройкой делают только хуже. Однако, новый парк на набережной Победы является ярким примером того, как совсем неприметное место может стать крайне привлекательной локацией.

Сквер "Прибрежный" в Днепре / Фото "Информатор" и budport.com.ua

Сооружение нового парка закончили в 2019 году и открыли его ко Дню города. С тех пор здесь всегда бурлит жизнь. Это и не удивительно, пешеходные и велосипедные дорожки в парке пролегают по невероятно красивому общественному пространству.

Сквер "Прибрежный" в Днепре с дрона: смотрите видео ютуб-канала Mavic pro Dnepr

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Гигантский флаг Украины

Днепр несколько лет был городом-рекордсменом. В 2018 году здесь установили самый большой на тот момент флагшток страны – высотой аж 72 метра.

Это позволило там поднять самый большой флаг Украины на тот момент – 12 на 18 метров. Стяг взвился в День Независимости над проспектом Яворницкого.

Однако, в Книге рекордов Украины флагшток пробыл лишь до 24 августа 2020 года. Тогда самый большой флаг страны подняли на Печерских холмах в Киеве.



Огромный флаг Украины в Днепре / Фото vayfond.com

Сичеславская набережна

Наиболее популярным местом Днепра является Сичеславская набережная, так как она располагается в самом центре города.

Ее соорудили еще в 1950-е годы на тогдашнее время по последнему слову науки и техники. После этого там ничего не меняли. Поэтому за 40 лет набережная получила крайне неприглядный вид. Однако во времена независимости это место начало постепенно меняться.



Сичеславская набережная во времена СССР / Фото Vgorode

В начале нового тысячелетия здесь начали делать реконструкцию. Вместо асфальта там положили тротуарную плитку, а также построили новые дорожки. Тогда набережная перестала быть похожей на автомобильную дорогу у реки. А уже в 2005 году полностью реконструировали участок набережной между Центральным мостом и Фестивальным причалом.



Сичеславская набережная сейчас / Фото zruchno.travel

Шар желаний

Самым большим изменением на обновленной Сичеславской набережной является Шар желаний. Этот арт-объект после установления быстро стал местом встречи молодежи.



Шар желаний на набережной в Днепре / Фото "Йод.Media"

Ее создали из стеклянных дисков, и в отверстиях между ними часто можно увидеть небольшие бумажки. Не стоит думать, что это из-за расцвета мелкого вандализма. Сюда вставляют записки, в которых делятся своими мечтами.



Реставрация разбитого Шара желаний в Днепре / Фото gorod.dp.ua

Однако и без вандализма в истории шара не обошлось. Впервые его разрушили в 2011 году. Впоследствии его восстановили, и история повторилась в 2014-м. Однако скульптуру снова установили уже через 2 года, и она до сих пор сверкает в лучах солнца.

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