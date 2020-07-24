Как просто и быстро изменить избирательный адрес: видеоинструкция от ЦИК
Процедуру изменения избирательного адреса упростили. Теперь от избирателей не будут требовать документ, подтверждающий фактическое место жительства.
Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
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Что изменится в правилах изменения избирательного адреса
- ЦИК решила внести изменения в три постановления, регулирующие изменение избирательного адреса, относительно требования документального подтверждения фактического проживания избирателя.
- Теперь в заявлении на изменение избирательного адреса необходимо указать только адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.
Смотрите видео с объяснением ЦИК:
Как и когда будут проходить местные выборы в Украине
Местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Недавно Рада проголосовала, а президент подписал изменения в избирательное законодательство. Кроме того, добавляет определенные трудности и эпидемия COVID-19, из-за которой в государстве все еще действует карантин.
Что они предусматривают
- ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование, электронный подсчет голосов.
- Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек.
- На должность сельских, поселковых и городских председателей можно идти самовыдвиженцем.
- Кандидаты, набравшие более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер.
- На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции.
- Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе на уровне сельских советов.
- Изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).
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