Процедуру изменения избирательного адреса упростили. Теперь от избирателей не будут требовать документ, подтверждающий фактическое место жительства.

Соответствующее решение ЦИК приняла на заседании 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

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Что изменится в правилах изменения избирательного адреса

ЦИК решила внести изменения в три постановления, регулирующие изменение избирательного адреса, относительно требования документального подтверждения фактического проживания избирателя.

Теперь в заявлении на изменение избирательного адреса необходимо указать только адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом.

Смотрите видео с объяснением ЦИК:

Как и когда будут проходить местные выборы в Украине

Местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года. Недавно Рада проголосовала, а президент подписал изменения в избирательное законодательство. Кроме того, добавляет определенные трудности и эпидемия COVID-19, из-за которой в государстве все еще действует карантин.

Что они предусматривают

ЦИК предоставляется право в форме пилотного проекта или эксперимента внедрять машинное голосование, электронный подсчет голосов.

Пропорциональная система выборов с открытыми партийными списками кандидатов в депутаты применяется в городах с количеством избирателей от 10 тысяч человек. Ранее порог составлял более 90 тысяч человек.

На должность сельских, поселковых и городских председателей можно идти самовыдвиженцем.

Кандидаты, набравшие более 25% от избирательной квоты голосов своего округа, войдут в состав совета. Судьбу остальных кандидатов и мандатов будет решать партия, если она прошла 5% барьер.

На членов избирательных комиссий не распространяется действие законодательства по вопросам предотвращения коррупции.

Изменениями предусмотрены денежные залоги на всех уровнях выборов, в том числе на уровне сельских советов.

Изменена форма бюллетеня (избиратель сможет выбрать кого-то из кандидатов).

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