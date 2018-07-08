Изменит ли Запад свое отношение к Украине на фоне нынешних событий: объяснение Волкера

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что на протяжении последних лет Украина добилась значительных успехов в плане некоторых реформ и должна двигаться в этом направлении и дальше, но в то же время еще очень много надо сделать.

Такое заявление дипломат сделал в комментарии немецкому русскоязычноу каналу OstWest.

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"Рискует ли Украина потерять поддержку Запада? Думаю, важно, чтобы Украина продолжала фокусироваться на определенных вопросах и двигаться вперед. Украина добилась существенного прогресса за последние три года. Если вы посмотрите на количество проведенных реформ, это действительно впечатляет. Пенсионная реформа, культура, в некоторой степени реформа образования, которая была необходима, реформа здравоохранения это все было бы просто для любого общества, а в Украине этого было много, она создала офис специального прокурора по коррупции", – подчеркивает он.

В то же время спецпредставитель Госдепа США добавляет, что в последнее время в Украине проталкивали законопроект об антикоррупционном суде, который, как надеются на Западе, на финальных стадиях будет соответствовать требованиям Международного валютного фонда.

"И все это очень позитивные шаги. Но, конечно, этого недостаточно. В Украине, как и раньше, есть существенные проблемы с коррупцией, а также значительное место для реформ, которая пока не проведена, но должна быть проведена. Еще очень много надо сделать . Не стоит успокаиваться на достигнутом, нужно продолжать предпринимать усилия, продолжать двигаться вперед", – отметил Волкер.

Кроме того, он затронул и вопрос "украинских проблем с радикалами", в том числе и касательно недавних нападений на ромов.

Это присутствует в Украине. И очень важно, чтобы лидеры политического мейнстрима отказались от этого. Украина сейчас – в праве иметь сильное национальное самосознание, патриотизм и активное общество, но экстремальные взгляды, фашизм, расизм не должны происходить. И мне кажется, что важно этим проявлениям сопротивляться. К счастью, это лишь небольшое меньшинство, что не влияет на государственную политику и не влияет на то, в каком направлении развивается Украина. Следовательно, это не предмет моей озабоченности, но важно, чтобы сами лидеры Украины это тоже осуждали,

– отмечает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Также Волкер прокомментировал свои недавние встречи с помощником российского президента Владиславом Сурковым и влияние, которое они могут оказать на тактику со стороны Запада в отношении Украины.

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"Россия спровоцировала этот конфликт в Украине. Сначала гибридной войной в Крыму, затем захватом Крыма и объявлением о присоединении его к России, а затем осуществлением того же плана на Востоке Украины – осуществлением военной операции под командованием российских вооруженных сил и на российские деньги, установлением двух "народных республик", их финансированием и поддержкой. Россия решила разжечь этот конфликт, чтобы оказать давление на Украину. Если мы посмотрим на результаты, то получится, что Россия просто должна решить: мы больше не хотим это делать, это не в российских интересах. На самом деле это вынуждает Украину дрейфовать еще дальше от великой русской семьи. Я думаю, что в России всегда было это чувство особых отношений с Украиной – общая история и желание того, чтобы Украина оставалась частью более широкой общественности, связанной с Россией. Однако вместо этого, вторжение и оккупация привели к возникновению более националистической обращенной на запад Украины. Они более едины и злы на Россию и, как никогда, скептически настроены к России", – констатирует специалист по вопросам Украины.

По его мнению, положить конец этому конфликту – это было бы в интересах России, поскольку они хотят лучших отношений с Украиной, но, с другой стороны, россиянам будет очень трудно выйти из этого конфликта, поскольку есть риск, что это будет воспринято как слабость.