Изменится ли механизм компенсации за долги по зарплатам: объяснение Минсоцполитики

В Министерстве соцполитики уверяют, что механизм компенсации за задержку в выплатах не изменится. А принятый правительством законопроект лишь предлагает установить исчерпывающий перечень этих выплат, избежать коррупционных рисков.

О деталях принятого правительством проекта закона сообщили в фейсбуке Минсоцполитики.

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В действующей версии закона существовали коррупционные риски (на это указали специалисты Минюста – а само слово "другие" в перечне выплат, подлежащих компенсации,

– отметили в министерстве.

Для того, чтобы их предотвратить, уточнили перечень этих компенсаций.

Перечень выплат, подлежащих компенсации за задержание:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание. С учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги и других доплат к пенсии, установленных законом;

социальные выплаты;

стипендии;

зарплаты;

суммы индексации денежных доходов граждан.

Сам же механизм действия закона не меняется. Компенсации за задержки осуществляются, учитывая официальную инфляцию за месяцы задержки.

В Минсоцполитики добавили, что решение внесет изменения в действующий закон, который действует с 2000 года.

Что известно о принятом законопроекте?

24 января Кабмин одобрил законопроект о выплатах компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат. В документе предлагают установить исчерпывающий перечень выплат.

Обратите внимание! Общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составляла 3 миллиарда 220 миллионов 900 тысяч гривен. Это на 575,8 миллиона гривен больше, чем в начале 2019 года. То есть почти на 22%.