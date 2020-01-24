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      Изменится ли механизм компенсации за долги по зарплатам: объяснение Минсоцполитики

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      Механизм компенсации за долги по зарплатам / minfin.com

      В Министерстве соцполитики уверяют, что механизм компенсации за задержку в выплатах не изменится. А принятый правительством законопроект лишь предлагает установить исчерпывающий перечень этих выплат, избежать коррупционных рисков.

      О деталях принятого правительством проекта закона сообщили в фейсбуке Минсоцполитики.

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      В действующей версии закона существовали коррупционные риски (на это указали специалисты Минюста – а само слово "другие" в перечне выплат, подлежащих компенсации,
      – отметили в министерстве.

      Для того, чтобы их предотвратить, уточнили перечень этих компенсаций.

      Перечень выплат, подлежащих компенсации за задержание:

      • пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание. С учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги и других доплат к пенсии, установленных законом;
      • социальные выплаты;
      • стипендии;
      • зарплаты;
      • суммы индексации денежных доходов граждан.

      Сам же механизм действия закона не меняется. Компенсации за задержки осуществляются, учитывая официальную инфляцию за месяцы задержки.

      В Минсоцполитики добавили, что решение внесет изменения в действующий закон, который действует с 2000 года.

      Что известно о принятом законопроекте?
      24 января Кабмин одобрил законопроект о выплатах компенсаций в случае возникновения задолженности по выплатам пенсий, зарплат, стипендий и социальных выплат. В документе предлагают установить исчерпывающий перечень выплат.

      Обратите внимание! Общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года составляла 3 миллиарда 220 миллионов 900 тысяч гривен. Это на 575,8 миллиона гривен больше, чем в начале 2019 года. То есть почти на 22%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Новости Украины Министерство юстиции Зарплата Министерство социальной политики
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