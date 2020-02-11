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      В "Нафтогазе" предлагают не измерять газ в кубометрах: что это значит

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      Коболев предлагает измерять газ в килокалориях / newsonline.in.ua

      В Украине потребление газа предлагают измерять не в кубометрах, а в килокалориях. Это поможет уменьшить суммы в платежках за газ и снять подозрения относительно его качества.

      Предложение перейти на энергетические единицы измерения газа такие, как в Европе, предлагает глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

      Рассматриваем возможность перехода на измерение потребления газа не в кубах, а в килокалориях. А также установку счетчиков,
      – заявил Коболев.

      По его словам, это поможет:

      • уменьшить суммы в платежках;
      • снять с дискуссии необоснованные подозрения относительно качества газа.

      Переход на такую ​​систему измерения должен также решить проблему доначисления тепловых коэффициентов облгазами. Кроме того, Коболев призвал Кабмин ввести открытый рынок газа для населения и обеспечить конкуренцию за потребителей.

      "Важно сделать две вещи: позволить свободную смену поставщика для населения и запретить облгазам отключать население, независимо от того, что происходит с их поставщиком газа", – добавил глава правления компании.

      Что такое коэффициент теплового расширения? Характеристика вещества, которая определяет относительное изменение объема газа при изменении температуры на 1 градус. Измеряется в обратных градусах Кельвина K-.

      Обратите внимание! Ранее Коболев заявил, что в феврале "Нафтогаз" пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года.

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      Автор: Ирина Кошанская, Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Кабинет Министров Украины Тарифы на газ Газ Андрій Коболев Нафтогаз
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