Изнасиловал несовершеннолетнюю и похитил человека: в Харькове освободят от наказания рецидивиста

Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор по делу о трех преступлениях, в которых фигурирует один подозреваемый. Неоднократно судимый мужчина признал свою вину по каждому из обвинений.

Его осудили за вымогательство, воровство и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего. Однако впоследствии он может выйти на свободу по "закону Савченко".

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Увез в лес и пытал

Правоохранители установили, что первое из этих преступлений мужчина совершил в сентябре 2013 года. Он встретил будущую жертву у станции метро "Советская" и они уехали за город на автомобиле Opel Vectra.

Они остановились и злоумышленник набросил на шею пострадавшего петлю и вытащил его из салона. Там несчастного мужчину привязали к дереву, избили и облили горючим веществом.

Впоследствии избитый согласился отдать деньги и злоумышленники бросили его в лесу. Спустя месяц правоохранители задержали подозреваемого, однако он вышел из СИЗО на свободу в июне 2014 года.

Обворовал автомобиль и надругался над ребенком

Следующие 2 преступления этого мужчины зафиксировали уже в 2019 году. 24 июня он в состоянии алкогольного опьянения ограбил автомобиль ЗАЗ. Из него преступник забрал компрессор и диск с шиной, которые стоили 1300 гривен.

После этого он совершил третье и самое ужасное из этих преступлений. Находясь в гостях у знакомых, он напился и изнасиловал несовершеннолетнюю.

Больше о причине освобождения

По совокупности новых преступлений мужчину приговорили к 6 годам и 2 месяцам заключения. Однако, согласно "закону Савченко", преступнику засчитали 3 года в СИЗО с расчетом "день за два".

Поэтому скоро рецидивист может выйти на свободу. Также должен выплатить несовершеннолетней потерпевшей 50 тысяч гривен. Вердикт пока не вступил в силу, поэтому его могут обжаловать.

За что раньше судили этого мужчину: