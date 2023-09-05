Об ужасном случае полиция узнала вчера, 4 сентября вечером. К правоохранителям обратилась мать потерпевшей девочки и рассказала о том, что ее дочь подверглась насилию.

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Хитростью заманил в дом

Полицейские, расследуя сообщения о преступлении, выяснили, что потерпевшей – всего 10 лет. А поругание над ней совершил ее 30-летний родственник.

Как оказалось, мужчина хитростью заманил ребенка в свой дом. Злоумышленник пригласил девочку в гости, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. Когда ребенок пришел к нему домой, мужчина осуществил свое преступное намерение.

Известно, что негодяя удалось задержать. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Насильнику придется привыкать к жизни за решеткой, ведь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

С потерпевшей девочкой работает полицейский психолог.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства и назначили судебные экспертизы. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в преступлении,

– сообщили в полиции.

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