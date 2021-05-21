Правоохранители рассказали журналистам об этом событии через день после того, как она получила огласку, а именно 21 мая. Также они сообщили, что родители ребенка согласились на прекращения расследования.
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Что еще сказали в полиции
Правоохранители допросили ребенка, которого якобы изнасиловали. Также с мальчиком работал в "зеленой" комнате психолог.
Специалисты пришли к выводу, что предположение об изнасиловании – ошибка. Как следствие, родители ребенка написали заявлений о дальнейшем нерассмотрении этого дела.
О каком "изнасиловании" идет речь
- Эта история получила огласку 20 мая, когда о ней написали местное СМИ.
- Там сообщили, что в учебно-реабилитационном центре "Звездный" в течение 2 месяцев насиловали 11-летнего мальчика.
- Сообщалось, что насиловал мальчик, который на год старше.
- Мама ребенка заявила, что насилие продолжались в течение 2 месяцев – апреля и мая.