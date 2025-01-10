Изнасилование девочки на Закарпатье: мать одного из подозреваемых "внезапно" оказалась на операции

На Закарпатье продолжают затягивать судебный процесс по делу об изнасиловании 14-летней девушки. Сейчас мать одного из подозреваемых внезапно оказалась на операции, а суд в очередной раз перенес заседание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

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На Закарпатье снова перенесли заседание по делу об изнасиловании

Глагола сообщил, что судья Александр Пелых перенес заседание на 20 дней. Так, все стороны уже выступили в судебных дебатах, впрочем родители обвиняемых и один из подозреваемых в изнасиловании 14-летней девушки так и не появились на суде. Как утверждает Глагола, сейчас судебный процесс снова сорвали из-за манипуляций.

Так, мать одного из подозреваемых 9 января внезапно оказалась на операционном столе с диагнозом "острый аппендицит". Журналист отмечает, что это открытая манипуляция, ведь женщина с "критическим диагнозом" якобы ждала операцию 9 часов.

Однако, что вызывает сомнение в реальности этого диагноза, она ожидала операцию целых 9 часов, что в подобных случаях недопустимо. Это выглядит как признак подтасовки и фейковой госпитализации, чтобы иметь формальный повод для переноса судебного заседания,

– сообщил Глагола.

Журналист также обратил внимание и на то, что судья Пелих перенес заседание не на ближайшие даты (14, 15 или 16 января), а на 20 дней – 30 января. Глагола считает, что такими действиями судья предоставил подозреваемым дополнительное время для затягивания процесса.

Более того, мать другого подозреваемого 27 декабря также затягивала судебный процесс. Тогда женщина пожаловалась якобы на "боль в сердце", и судья снова перенес заседание.

"Ситуация выглядит как срежиссированная игра, в которой подозреваемые и их родственники вместе с судьей продолжают затягивать рассмотрение дела. Из-за этих манипуляций растет риск, что дело может пойти на повторное рассмотрение из-за смены суда. Я призываю общественность обратить внимание на этот случай! Требую, чтобы председатель Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий взял это дело под свой личный контроль. Без общественного давления виновные могут избежать справедливого наказания", – подчеркнул Глагола.

Ранее адвокаты пострадавшей девушки также заявляли, что подозреваемые, их адвокаты и родные всячески пытаются затянуть рассмотрение дела. Напомним, что 10 января суд должен был заслушать заявления последнего подозреваемого, а после – принять окончательное решение по делу об изнасиловании.