Подозреваемым в изнасиловании девочки, ученицы 11 класса, в Одессе является Михаил Положенцев – полицейский и психолог, обязанностью которого была работа с несовершеннолетними для предотвращения совершения преступлений.

Издание Slidstvo.Info сообщилр имя подозреваемого в изнасиловании девочки в Одессе со ссылкой на информацию, опубликованную в Едином государственном реестре судебных решений.

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Это бывший куратор программы по противодействию домашнему насилию "Полина" и бывший инспектор сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции Одессы Михаил Положенцев.

По информации портала Detective.Info , мужчине сейчас 29 лет, он получил образования психолога в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского и полицейского криминалиста в Одесском государственном университете внутренних дел.

После этого Положенцев 12 лет служил в органах внутренних дел Одессы, а уволился оттуда в апреле 2020 в звании капитана (когда следствие по делу об изнасиловании уже шло). Некоторое время искал новую работу и находился за границей – в Молдове.

Тем временем семья пострадавшей опасалась, что дело "сольют". Однако в конце концов экспертиза установила, что биологический материал с нижнего белья жертвы содержит ДНК Михаила Положенцева.

Как только подозреваемый вернулся в Украину из Молдовы, его задержали и объявили ему о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (речь идет о "половом акте в виде орального секса").



Михаил Положенцев – коп, подозреваемый в изнасиловании / Фото из резюме на work.ua

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