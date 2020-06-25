Изнасилование в Кагарлыке: потерпевшей предоставили круглосуточную охрану
26-летней женщине, которую изнасиловали в Кагарлыке, обеспечили круглосуточную охрану. Кроме этого, в ее доме также установили тревожную кнопку вызова полиции.
Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская в комментарии РБК-Украина. Она отметила, что жертве обеспечили охрану с 25 июня 2020 года.
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Грохольская отметила, что приказ о предоставлении охраны подписали еще 17 июня.
Организация обеспечения – на полку полиции особого назначения Киевской области,
– сказала Грохольская.
Она уточнила, полиция круглосуточно охраняет жертву и в доме, где она проживает, и за его пределами.
Также управление полиции установило тревожную кнопку в доме потерпевшей. Женщина может нажать ее тогда, когда будет в опасности, и полицейские сразу приедут на вызов. "Эта кнопка выведена на телефон "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью ", – пояснила Грохольская.
Что известно об изнасиловании в Кагарлыке?
Женщина обратилась в больницу 24 мая 2020 года. Она заявила об избиении и изнасиловании правоохранителями. Как выяснили позже, накануне, 23 мая, его вызвали в Кагарлыкское отделение полиции на допрос. Там правоохранители приковали ее наручниками, стреляли над головой из огнестрельного оружия, а после этого изнасиловали.
В преступлении подозревают 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму. Полицейских уволили из органов и взяли под стражу.