26-летней женщине, которую изнасиловали в Кагарлыке, обеспечили круглосуточную охрану. Кроме этого, в ее доме также установили тревожную кнопку вызова полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская в комментарии РБК-Украина. Она отметила, что жертве обеспечили охрану с 25 июня 2020 года.

Читайте также Изнасилование в Кагарлыке: известна дата окончательной ликвидации отдела полиции, где случился скандал

Грохольская отметила, что приказ о предоставлении охраны подписали еще 17 июня.

Организация обеспечения – на полку полиции особого назначения Киевской области,

– сказала Грохольская.

Она уточнила, полиция круглосуточно охраняет жертву и в доме, где она проживает, и за его пределами.

Также управление полиции установило тревожную кнопку в доме потерпевшей. Женщина может нажать ее тогда, когда будет в опасности, и полицейские сразу приедут на вызов. "Эта кнопка выведена на телефон "102". В случае чего, будет реагировать. Кнопка это для форс-мажора. А так, они постоянно присутствуют и днем, и ночью ", – пояснила Грохольская.

К теме. Адвокат потерпевшей по делу об изнасиловании в Кагарлыке Елена Сотник недавно рассказывала в эфире 24 канала, что отсутствие охраны для потерпевшей является большой проблемой. Именно из-за этого женщина и ее родные живут в страхе, ведь из-за угроз боятся даже выйти на улицу. На пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 25 июня 2020 года, Сотник отметила, что женщине угрожают еще с 13 мая.