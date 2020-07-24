Сегодня Нелли Погребицкая, жертва изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области, находится в хорошем настроении и уже не такая растерянная. Кроме того, женщине активно помогают благотворители.

Изменения в жизни Нелли Погребицкой после изнасилования

Об этом рассказала известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина. В начале июля она объявила, что берет под опеку Нелли и будет освещать ее историю в публичном пространстве. Делится всем Ефросинина будет в инстаграме.

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По словам ведущей, сейчас по этому делу продолжаются экспертизы, перекрестные допросы, детектор лжи. Последний как подозреваемая проходит и Неля.

За нее борются адвокаты, ей помогают благотворительные фонды, которые нашли ей социальную квартиру и лекарства, прописанные из-за особенностей его здоровья после инцидента. Мы с друзьям обследовали ее у профессионалов в хорошей клинике, и сейчас она будет принимать терапию,

– отметила Ефросинина.

Она добавила, что дочь Нелли фонд "Твоя опора" взял на додиагностику диагноза, который ребенку поставили несколько лет назад.

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