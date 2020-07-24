Изнасилование в Кагарлыке: как сегодня живет жертва Нелли Погребицкая
Сегодня Нелли Погребицкая, жертва изнасилования в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области, находится в хорошем настроении и уже не такая растерянная. Кроме того, женщине активно помогают благотворители.
Изменения в жизни Нелли Погребицкой после изнасилования
Об этом рассказала известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина. В начале июля она объявила, что берет под опеку Нелли и будет освещать ее историю в публичном пространстве. Делится всем Ефросинина будет в инстаграме.
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По словам ведущей, сейчас по этому делу продолжаются экспертизы, перекрестные допросы, детектор лжи. Последний как подозреваемая проходит и Неля.
За нее борются адвокаты, ей помогают благотворительные фонды, которые нашли ей социальную квартиру и лекарства, прописанные из-за особенностей его здоровья после инцидента. Мы с друзьям обследовали ее у профессионалов в хорошей клинике, и сейчас она будет принимать терапию,
– отметила Ефросинина.
Она добавила, что дочь Нелли фонд "Твоя опора" взял на додиагностику диагноза, который ребенку поставили несколько лет назад.
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Основное об изнасиловании в Кагарлыке
- Двое правоохранителей из Кагарлицкого отделения полиции били и насиловали 26-летнюю местную жительницу 23 мая. Тогда в отделении полиции был еще один человек, которого также избили.
- Утром 25 числа 35-летнего начальника сектора криминальной полиции Николая Кузива и 29-летнего оперуполномоченного Сергея Сулиму задержали.
- Их сразу уволили из правоохранительных органов. Кагарлыкское отделение ликвидировали.
- Обоим подозреваемым 26 мая избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Они своей вины не признают.
- ГБР установило еще двух сотрудников полиции из Кагарлицкого отделения, причастных к пыткам. Уже 3 июля суд избрал для них меры: одному – круглосуточный домашний арест, второму – содержание под стражей.